Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что между российскими спецслужбами и президентской администрацией усиливается конкуренция. По его словам, мгновенного обвала это не даст, но такая борьба может подтолкнуть Россию к опасному переходному этапу.

Под ковром Кремля уже идет война за влияние после Путина

Одним из центров этой внутренней борьбы стал политический блок администрации Путина. Именно там важную роль играет Сергей Кириенко, которого в российской системе считают одним из главных кураторов внутренней политики и политических конструкций режима.

Справка: Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента России. В Кремле его считают одним из главных кураторов внутренней политики и человеком, который годами выстраивает управляемые политические сценарии для режима. В последние годы его влияние вышло и за пределы чисто внутреннего блока, что сделало Кириенко одной из ключевых фигур в кремлевских аппаратных конфликтах.

Несколько лет назад именно его поставили координировать работу структур, связанных не только с информационными операциями, но и с более широким силовым влиянием, в частности на стыке с ФСБ и главным управлением Генштаба. Именно это, похоже, и стало одним из источников нынешнего внутреннего напряжения.

Мы же помним, что пару лет назад Кириенко, заместителя главы администрации Путина, сделали координатором. Он должен был координировать ФСБ, главное управление Генштаба и другие органы, что касается внешних информационных атак и не только,

– сказал Чаленко.

Теперь это напряжение только усиливается, потому что под самим Кириенко шатается политический стул, а внутри России ухудшается и политическая, и экономическая ситуация. На таком фоне соперничество между различными центрами влияния уже не выглядит обычной внутренней конкуренцией, когда каждый просто борется себе ближе место к Путину.

Присутствует такая конкуренция, даже определенная война между российскими спецслужбами, когда не удается достигать желаемых результатов, да еще и внутриполитическая и экономическая ситуация в Российской Федерации создает дополнительные элементы напряжения,

– подчеркнул политолог.

В то же время это не означает, что система завтра рассыплется. Но чем слабее становится образ самого Путина как безальтернативной фигуры, тем быстрее в российских элитах включается не просто борьба между "башнями Кремля", а инстинкт самосохранения с оглядкой на то, что будет после него.

После Путина будет переходный этап

Чаленко не ожидает, что после Путина Россия рассыплется сразу, по его мнению, там попытаются пройти через управляемый переходный период, в котором новая фигура еще некоторое время будет держаться за знакомую риторику и старую политическую оболочку, чтобы не допустить резкого расшатывания системы.

Я лично считаю, что будет все равно определенный переходный этап после Путина, чтобы держать все в руках и поддерживая как раз эту риторику,

– сказал Чаленко.

В качестве примера он привел Венесуэлу после смерти Уго Чавеса. Мадуро на старте тоже опирался на предыдущую политическую модель и говорил на языке своего предшественника, но дальше система все равно начала меняться. Похожий процесс, по его мнению, возможен и в России, где после смены первого лица придется заново собирать баланс между элитами и силовыми группами.

К слову! В российских элитах, по оценке Андрея Городницкого, действительно может расти напряжение из-за нежелания Путина сворачивать войну. Он обратил внимание, что в России не хватает денег, олигархи не хотят финансировать войну из своего состояния и могут искать влияния через генералов и силовиков. В то же время Олег Рыбачук добавил, что панику Путина усилили два события: история с Мадуро и то, как легко был уничтожен Хаменеи, поэтому сейчас Кремль особенно боится даже самого формата публичных мероприятий.

Для Украины такой сценарий важен тем, что переходный период будет ослаблять Россию изнутри. В это время у Кремля будет больше проблем с удержанием собственной конструкции власти, а значит будет появляться больше возможностей для усиления украинских позиций.

Что известно о кризисе в окружении Путина?

В колонке для Kyiv Post Андрей Пионтковский пишет, что внутри российского военного лагеря растет недовольство ходом войны, а параллельно Кремль получил еще один удар из-за появления новой безопасности реальности, которую он называет условным НАТО 2.0. По мнению автора, Украина все больше воспринимается не как проситель, а как одна из ключевых опор европейской безопасности, и именно это стало для Москвы серьезным стратегическим шоком.

В большом аналитическом материале 24 Канала на основе публикаций "Важных историй", CNN и FT говорится, что в случае ослабления или устранения Путина борьба за власть может идти между несколькими кремлевскими кланами – силовиками, технократами, группой "Ростеха", олигархами и людьми из ближайшего окружения.

Среди возможных фигур на замену называют Дмитрия Патрушева, Дениса Мантурова, Максима Орешкина, Алексея Дюмина, Сергея Собянина, Михаила Мишустина, Андрея Белоусова, Дмитрия Медведева, Анну Цивильову и Сергея Кириенко, но отдельно не исключают и сценарий временного коллективного руководства.