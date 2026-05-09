Российское эмигрантское издание "Важные истории" синхронно с американскими коллегами из CNN и британцами из FT обнародовали отчет одной из европейских разведок с констатацией глубокого внутреннего кризиса в Кремле. Среди прочего сообщается о возможном новом мятеже против Путина и даже называется его потенциальный организатор – бывший министр обороны и действующий военный преступник Сергей Шойгу.

Появление такой информации совпало с углублением стратегического тупика на фронте, болезненными ударами украинских ракет и дронов по тылам, очередным "закручиванием гаек" в самой России и стремительным падением рейтинга Путина, что уже не скрывается.

Эксперты говорят о "новой революционной ситуации" и сравнивают нынешние времена то ли с концом предреволюционного для Российской империи 1916 года, то ли с началом Перестройки в СССР с той лишь разницей, что тогда запрещали алкоголь, а сейчас – интернет. 24 Канал внимательно следит за событиями в России и пытается ответить на вопрос, кто возглавит это государство, если Путина все же отстранят от власти. Хотя тот, очевидно, и отмерил сам себе 150 лет жизни.

Начать стоит не с перечня потенциальных "путинозаменителей", а с объяснений логики. В России нет конкурентных выборов и политики в ее классическом понимании, потому что это не демократия, а авторитарная диктатура, которая только использует демократический карго-культ.

Во главе конструкции находится Путин как верховный арбитр. Он выступает посредником между различными элитарными группами влияния, или кланами (российские аналитики с уважением ретиво называют их "башнями Кремля").


  • Сейчас самым мощным является клан силовиков, или "гэбни". Это не только ФСБ, но и другие силовые структуры (ФСО, вторая служба ФСБ и т.д.).

Во главе его три ветерана путинизма – Николай Патрушев (помощник президента России, бывший глава ФСБ и секретарь Совбеза), Александр Бортников (глава ФСБ), Сергей Нарышкин (глава СВР), Виктор Золотов (глава Росгвардии) и главный нефтяник Игорь Сечин.

  • Большую силу имеет и так называемый клан "Ростеха", или военно-промышленного комплекса.

Его возглавляет очень близкий к Путину Сергей Чемезов. Он получает прямую выгоду от войны и безумно обогатился на оборонных контрактах.

  • Есть клан олигархов – друзей Путина, фактически назначенных им в олигархи сборщиков коррупционной ренты, то есть, на языке российских элит, "смотрящих".

В него входят братья Ротенберги, братья Ковальчуки, а также "смотрящий" за энергетикой Геннадий Тимченко.

  • Некоторые эксперты выделяют клан технократов, к которому относят действующего премьера Мишустина, мэра Москвы Собянина и хранительницу рубля Набиуллину (главу Центробанка РФ), Алексея Кудрина (бывший председатель Счетной палаты, ныне – "смотрящий" за "Яндексом") и Антона Силуанова (вечный глава Минфина).

Впрочем, это довольно аморфное и скорее ситуативное объединение.

Кроме того, есть еще клан родственников Путина, к которому относят племянницу диктатора Анну Цивилеву и, возможно, дочерей Путина – Екатерину Тихонову и Марию Воронцову. При этом мужа Цивилевой часто относят к "грибнице" олигарха Геннадия Тимченко.


Здесь не стоит удивляться, потому что некоторые персонажи могут быть интегрированы сразу в несколько кланов. Например, вице-премьер по строительству и ЖКХ Марат Хуснуллин, которого относят как к технократам, так и к региональному татарскому клану.

Также есть более мелкие кланы (например, упомянутый выше клан Шойгу или клан адъютантов Путина). Впрочем, и они, учитывая масштабы России, оперируют миллиардами, имеют связи и разветвленные клиентские сети-грибницы, а значит – имеют определенное влияние и шансы оказаться в нужном месте в нужный момент, вступить в нужную коалицию и тому подобное.

Все эти неформальные образования российских, так сказать, элит находятся в перманентном конфликте, который должен арбитрировать Путин.

Эта схема работала много лет, но полномасштабная война России против Украины изменила статус-кво. Путин отстранился от решения внутренних вопросов и посвятил чуть ли не все свое время штурму условной Малой Токмачки, делегировав особые полномочия силовикам.

Они, неспособные на эффективное администрирование, а только на репрессии, затянули Россию еще глубже на дно, запустив ту самую "игру престолов", о которой и информируют общественность СМИ. Теперь перейдем к спискам.

  • Дмитрий Патрушев

О нем и амбициях его отца 24 Канал подробно писал. Патрушев-младший сейчас занимает неприметную позицию министра сельского хозяйства, но имеет также и статус вице-премьера, чтобы в случае чего возглавить правительство и, возможно, стать временным исполняющим обязанности президента России.


Напомним, что сам Путин когда-то прошел таким путем. 48-летний Дмитрий Патрушев является ставкой главного на сегодня российского клана – силовиков. Но это возможно лишь при условии, что ветераны путинизма, или, как их иронично называют в России, "госдеды", не захотят сами править, как когда-то это сделал их кумир Андропов.

  • Денис Мантуров

Первый вице-премьер правительства является теневым фаворитом будущих "голодных игр" в Кремле. Считается, что благодаря ему российская экономика не упала в начале полномасштабного вторжения, он архитектор всех этих "импортозамещений", "технологических суверенитетов", "затягивания поясов" и тому подобное.

У Путина он отвечает за промышленность и умеет показать шефу "хорошие цифры". То, что он таким образом ворует будущее россиян, Путина не интересует, потому что он сейчас поставил все на "зеро".


Мантуров эту ставку диктатора обеспечивает, сделав в России полноценную военную экономику, и имеет полное доверие от него. При этом Мантуров – не только тихий технократ, но и человек с амбициями (и очень большим состоянием). Он считается человеком главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который непременно сделает на Мантурова свою ставку.

  • Максим Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента РФ имеет реноме технократа и человека, абсолютно верного Путину. Диктатор его любит и давно ведет его карьеру.

О собственных президентских амбициях Орешкин "ляпнул" еще в 2019 году и с тех пор много раз пытался смягчить это заявление, но различные политологи так часто об этом напоминали, что эти слова превратились в пророчество, которое сбывается само собой.


По крайней мере сейчас 43-летний Орешкин на карандаше у многих путинских кланов как относительно "незашкваренная" потенциальная замена Путину, из которой, как они считают, можно будет лепить что-то свое. Если, конечно, силовики не будут против. А так – Орешкин уже готов, даже отпустил бороду, чтобы выглядеть брутальнее.

  • Алексей Дюмин

Путинский охранник, которого перевели в губернаторы, постоянно фигурирует в списках наследников Путина.

Дюмин понятен и для силовиков, и для олигархов. На него ставит ныне очень влиятельный глава Росгвардии Золотов. Дюмину доверили переговоры с Пригожиным во время его "похода на Москву".


Также назначение Дюмина может иметь символический смысл – не зря бывших ординарцев российского диктатора российские эксперты уважительно называют на римский манер "преторианцами", имея в виду, что Путин – новый Цезарь.

Впрочем, несмотря на то что Путин сам уходить пока не хочет, Дюмину, чтобы стать на его место, придется стать Брутом.

  • Сергей Собянин

Мэр Москвы имеет хороший пиар "крепкого хозяйственника" и собственный региональный тюменский клан, который кормится из российской столицы и имеет сильный аппаратный вес.

Собянин также входит в неформальный клан технократов, который сейчас пытается оппонировать силовикам.


Следующим президентом России Собянин может стать, если Россия после устранения Путина сможет каким-то чудом вырулить на условно демократический путь развития. Тогда у мэра не будет серьезных соперников на выборах. Впрочем, в такой вариант пока не очень верится.

  • Михаил Мишустин

Тихий премьер-технократ номинально является вторым лицом в государстве. Он старательно избегает скандалов, как можно дальше держится от "СВО" и делает вид, что не имеет никаких политических амбиций.

На это могут клюнуть некоторые кланы и сделать ставку на "серую мышку", чтобы оставаться и в дальнейшем "котами".


  • Андрей Белоусов

Министр обороны формально не входит ни в один из кланов, считается равноотдаленным и нейтральным.

Его могут избрать новым правителем России при условии, что ни один из кланов не возьмет верх и будет согласован компромисс.


  • Дмитрий Медведев

То же самое касается Дмитрия Медведева. Бывший президент России когда-то имел свой клан (точнее, его "болванку"), но после отбытия вахты и возвращения Путина на позицию президента России он был разгромлен, а самого Медведева старательно и последовательно унижали – увольняли из Кабмина и давали номинальные должности в Совбезе и путинской партии.


При этом Медведев все же нашел вариант оставаться актуальным в системе позднего путинизма. Для этого он выбрал себе роль придворного скомороха. Хотя сам он явно считает себя Гамлетом и надеется всех переждать.

  • Анна Цивилева

Секретная племянница Путина, тайну происхождения которой тщательно скрывают, но ее знают многие; очень хочет быть влиятельной. И демонстрирует свои амбиции постоянно и навязчиво. Возможно, если бы Путину позволили выбирать наследника, шансы Цивилевой были бы выше.


Впрочем, в мизогинном и архаичном российском обществе у женщины не много шансов стать президентом.

То же касается старших детей Путина, которых сам диктатор официально даже не признает и называет "те женщины". Впрочем, это не означает, что в случае смерти Путина кто-то не попытается разыграть тему "родной крови". По крайней мере в 18 веке, которое так любит вспоминать сам диктатор, эта схема оказалась рабочей.

  • Сергей Кириенко

Группа Ковальчуков делает ставку на заместителя АП Сергея Кириенко. Тот имеет репутацию "очень умного россиянина": не зря с юных лет принадлежал к различным псевдоинтеллектуальным сектам – сайентологов и методологов.

Сейчас Кириенко считается серым кардиналом АП и архитектором всех политических симуляций в России.


При этом сам он явно видит себя "прогрессором" братьев Стругацких. Напомним, у советских фантастов это сотрудники земных спецслужб будущего, которые тайно действуют на менее развитых планетах.

Знания Кириенко могут пригодиться при попытке перепаковки путинизма в нечто более приличное. Если другие кланы согласятся на компромиссы, то тогда для президентства человечка, которого при Ельцине называли "киндер-сюрпризом", откроется небольшое окно возможностей.

  • Коллективное руководство

Есть большие шансы, что после устранения Путина или изоляции по примеру Салазара ни один из кланов не достигнет успеха, и тогда российские элиты согласятся на временное совместное руководство.

В истории России такие варианты уже были много раз. Это и Семибоярщина начала 17 века, и "Семибанкирщина" конца 20-го, Тайный совет после смерти Петра Первого или Политбюро времен ранних Брежнева и Горбачева.

А также "триумвираты" Сталин – Зиновьев – Каменев и Маленков – Берия – Хрущев.


Как правило, период коллективного правления долго не длился, участники коалиций лишь получали время для передышки и переформатирования сил для новых мятежей и дальнейшей грызни за власть.

Как будет на этот раз, неизвестно, главное, что во время этой борьбы у всех соседей России появляется свое окно возможностей, что даст шансы вырваться из объятий недоимперии.