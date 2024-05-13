7 мая 2024 года в России провели уже пятую по счету инаугурацию Путина. Несмотря на всю фейковость, неприкрытые нарушения закона и потакание логике, российский режим держится за формальное соблюдение буквы законов, следствием чего является церемониал. Он предусматривает, что правительство после инаугурации Путина должно уйти в отставку, а вместо него должно возникнуть новое.

Это событие держало определенную интригу заранее, ведь согласно нынешним российским законам Путин снова больше не сможет избираться президентом дважды подряд. То есть теперь новый премьер не избежит статуса вероятного "наследника", каким когда-то был и сам Путин.

Впрочем, если в 2020 году Путин избежал коллизии с помощью бывшей космонавтки Терешковой, которая предложила изменить Конституцию и обнулить ее вечного президента, то сейчас эту роль выполнил другой слуга небес – патриарх Кирилл, который пожелал Путину править до конца жизни. После этого диктатор спокойно "продлил" срок действия незаметному технократу Мишустину, а остальные изменения в российском правительстве начали сравнивать с изменениями расположения мебели в публичном доме. Сравнивали, пока в воскресенье, 12 мая, не грянул гром – стало известно, что в России будет новый министр обороны, а также новый секретарь совбеза.

24 Канал рассказывает, что означают эти кадровые изменения и как они реально могут повлиять на войну против Украины, а также на внутреннюю ситуацию в России.

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Что означает отставка Шойгу и при чем здесь Тимур Иванов

Сюрприз – это замена "вечного" Сергея Шойгу, который заседал в минобороны России с 2012 года и так, это тот самый Шойгу, который фотогенично отдыхал с Путиным топлес в тайге. Вместо генерала Шойгу, который не служил в армии, новым министром обороны стал Андрей Белоусов, который также не служил в армии, но имеет чин государственного чиновника 1 класса, что в России почти приравнивается к званию генерал армии.

То, что Шойгу потерял все рычаги, стало понятным еще весной 2022 года, когда "2-я армия мира" не реализовала широко разрекламированный план "Киев за три дня", быстро потеряла свою кадровую основу и была вынуждена делать "жесты доброй воли". Далее было публичное издевательство над Шойгу от другого путинского фаворита Евгения Пригожина, мемное "Шойгу, где боеприпасы!", а также буллинг от так называемых "военкоров" и доклады Путину о победах, которых не было.

2 года безумных потерь и побед в битвах за домик лесника, похоже, убедили Путина, что паркетный генерал (или как метко говорил военный преступник Гиркин – "фанерный маршал") Шойгу – это министр обороны мирного времени, когда можно эффектно пиариться, строить храм вооруженных сил в камуфляже и с фуражкой Гитлера как святыней.

Однако с ним точно не получится не то что победить, а даже захватить условные Крынки. Пусть Шойгу уже и отрапортовал, что их давно захватили.

Черную метку Шойгу прислали 23 апреля, когда был задержан его заместитель – Тимур Иванов, открытый сибарит и архитектор главных "распилов" в минобороны России. Это он отвечал за так называемое "восстановление" так называемых "новых территорий", воровал миллиардами и не мог не стать "кошельком" для своего патрона.



Тимур Иванов знает немало секретов Шойгу / Фото росСМИ

Парад 9 мая, который Шойгу принимал в статусе "исполняющего обязанности", стал лебединой песней "фанерного маршала". Теперь его перебросили на Совет Безопасности России, вместо старого Николая Патрушева (того Путин снял, но не объявил, куда подвинет дальше).

Возможно, Шойгу получит в наследство от Патрушева его сумасшедшего спичрайтера, а зная любовь Сергея Кужугетовича к пиару, можно прогнозировать его будущие вербальные соревнования в том, кто лучше унизит англосаксов (и выставит себя паяцем) с другим политическим пенсионером-неудачником – Дмитрием Медведевым, своим новым заместителем.

В отставке Шойгу и назначении Белоусова, конечно, можно искать подковерные интриги, анализировать "мхатовскую паузу" с отдельным объявлением о замене и видеть во всем соревнование "кремлевских башен" – этим уже активно занимаются эксперты и аналитики всех рангов.

Кто-то видит усиление группы "Ростеха" (то есть Сергея Чемезова) и ослабление группы Сечина.



Сергей Чемезов (справа) и Игорь Сечин / Фото росСМИ

А кто-то говорит о триумфе сектантов из "группы методологов" во главе с Сергеем Кириенко.



Кириенко и Путин / Фото росСМИ

Другие же уверенно говорят о ручных настройках баланса между "башнями" от Путина, который очень любит чувствовать себя "верховным арбитром".

Обратите внимание! В России министр обороны – это военная должность (а не гражданская как, например, в Украине) – в РФ министру подчинен генеральный штаб (тот же глава Генштаба Герасимов является заместителем министра).



Герасимов, кстати, на своей должности пока остается, а это означает, что тактика оккупантов вряд ли изменится.

Что из этого является правдой – увидим уже в ближайшем будущем.

Сейчас можно говорить, что вместо Шойгу, дискредитировавшего себя в глазах Путина, приходит Андрей Белоусов, который близок к Путину и лично ему предан. Он не публичный, имеет репутацию сторонника жестких методов, верного слуги режима, которому не нужны миллиарды (он не замечен в крупных коррупционных скандалах) и который стремится уничтожить Украину и верит в экзистенциальное противостояние с "коллективным Западом", который якобы создал вокруг "государства-цивилизации" России настоящий "круг врагов".

Путинский кочегар, который гасит проблемы деньгами: кто такой Белоусов

65-летний Андрей Белоусов – потомственный экономист, специалист по макроэкономике, его отец Рем Белоусов был представителем еще советской элиты, участвовал в разработке косыгинских реформ модернизации СССР (которые так и не были воплощены в жизнь), также находился на дипломатической работе и готовил советскую чиновничью элиту.

От отца Белоусов получил в наследство веру в доминирующую роль государства в экономике, недоверие к бизнесу и жесткое регулирование экономики.

Интересно! По данным издания The Insider, Андрея Белоусова называют человеком, который обосновал Путину, что в случае захвата Крыма российская экономика выживет под санкционным давлением.



То есть именно этому человеку миллионы россиян обязаны собственной экономической стагнацией и будущим "улучшениям", которые только ждут следующие поколения жителей России.

Белоусов – кадровый чиновник, который находится на службе уже четверть века, он предан идеалам так называемого "охранительства" (российский помешанный вариант этатизма) и настроен на конфликт с Западом.

То есть в глазах Путина – это идеальный армейский завхоз, который не будет воровать (по крайней мере так, как Шойгу), будет работать за идею и сможет жесткими методами навести порядок в российской военной и оборонной машине.



Андрей Белоусов станет для Путина важным кадром / Фото росСМИ

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Белоусова часто называют технократом и считают ответственным за российское экономическое чудо времен полномасштабного вторжения, которое заключалось в том, что Россия не развалилась под давлением рекордных санкций.

Это не совсем так, ведь кредо Белоусова заключается в бесконечном затягивании ремней и перманентном принесении жертв на алтарь "победы" (чем он и занимается). В то же время за настоящее чудо ответственны глава Центробанка Набиуллина и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.



Эльвира Набиуллина и Денис Мантуров / Фото росСМИ

Затягивание гаек, "жесткая рука" и курс на долгую войну на истощение

Роль Белоусова на позиции министра экономического развития заключалась в том, чтобы деньги, полученные от продажи углеводородов быстро не сгорели в пламени войны (до этого он отвечал за "нацпроекты" или "майские указы" – путинские предвыборные обещания 2018 года (проваленные).

То есть это был некий путинский кочегар, который тушит пожар деньгами. А директорами и инженерами этой кочегарки были совсем другие персонажи.

Таким образом, смыслом назначения Белоусова является новое затягивание гаек, "жесткая рука" и курс на долгую войну на истощение. Путин признал, что блицкрига не будет, а потому начинает играть в длинную. На практике это будет означать выкачивание всех ресурсов в пользу войны, окончательный переход экономики на военные рельсы и новое наступление на бизнес (фактическая конфискация доходов корпораций, в частности и тех, принадлежащих друзьям Путина, тому же Сечину).

Шесть лет назад, когда Белоусов делал такие шаги в качестве советника президента России и "наехал" на местных металлургов из-за "сверхприбыли" в более 500 миллиардов рублей, это завалило тамошний фондовый рынок (а сам Белоусов хотел пустить эти деньги на выполнение тех самых "майских указов").

Тогда "олигархи" отбились, но в 2023 году Белоусов "придумал" обложить олигархов "налогами" постфактум сверхприбыли прошлых времен и "нашел" 300 миллиардов рублей на войну для Путина. Этот шаг выдает в Белоусове не макроэкономиста, а большевика, но также он будет означать лишь затягивание России глубже на дно.

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Она на самом деле и так уже там находится, вылезти не может, но углубляется все дальше. Если кому-то не понравилось сравнение с кочегаром, то пусть будет оркестрант из "Титаника". Почему "Титаника"? Потому что Россию, как и самый известный в мире океанский лайнер, уже не спасти – она не способна на мощный скачок и не сможет в разы увеличить изготовление оружия (чтобы там не говорил Шойгу и не писали западные СМИ).

Новая мобилизация будет означать вырывание людей из экономики и той же "оборонки", экономику и в дальнейшем будут заливать деньгами, однако их каждый раз будет становиться меньше (уже даже "Газпром" становится убыточным), как и эффективность этих интервенций.

Так, возможно, российские чиновники станут меньше воровать (что очень сомнительно). Куда более вероятны лишь косметические меры, что никак не повлияют на едва ли не главную российскую "скрепу". Россию это назначение точно не спасет, потому что проблема не в чиновнике, а в целой стране, ее политическом курсе, который диктует ее лидер.

Поэтому, как Белоусову, так и Мишустину, секретарю совбеза Шойгу, и (кем бы он ни стал) Патрушеву с сыном (которого из министра сельского хозяйства повысили до вице-премьера), остается просто наблюдать, как медленно погибает путинская версия российского фашизма (сокращенно – РФ).