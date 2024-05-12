Соответствующую информацию в России обнародовали 12 мая. Николай Патрушев был секретарем Совета Безопасности России с 12 мая 2008 года. То есть находился в должности ровно 16 лет, пишет 24 Канал.

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Что известно о назначении Шойгу

На сайте Кремля написали, что Владимир Путин подписал приказы об:

увольнении Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности России;

назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России.

Перед этим российский диктатор Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны России. На последней он работал с 6 ноября 2012 года, то есть 12 лет.