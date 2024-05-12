Об этом сообщают российские СМИ. Эти изменения происходят в рамках переназначения российского правительства после того, как Путин "победил в выборах президента России", передает 24 Канал.

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Путин решил заменить Шойгу в минобороны России

Российские пропагандисты рассказали, что Владимир Путин уже даже выбрал кандидатуру, которая должна заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны России. Российский диктатор предложил Андрея Белоусова, который до этого занимал должность первого заместителя председателя российского правительства.