В России завершились так называемые "выборы" так называемого "президента" страны-агрессора. Как и положено полностью контролируемому процессу, никакой интриги не было и не стоило ее и ожидать. Однако россияне все-таки сумели чем-то и удивить.

Речь идет прежде всего о явке и итоговом заоблачном результате поддержки их "нацлидера". 24 Канал анализирует, что произошло и чего теперь ждать от Путина.

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Есть ли у Путина план после выборов?

Накануне фарса эксперты осторожно прогнозировали явку в районе 70% и победу Путина примерно в 80%. Но жизнь в очередной раз опередила мечту. Путину предварительно "нарисовали" более 87% (напомним, на предыдущих для себя и четвертых по счету выборах у него было "только" 76,69%). Явку при этом "нарисовали" в 74,22 %.

Отметим, что по состоянию на 18 марта 2024 года это не окончательные данные, то есть они могут еще увеличиться.

Если предшественники Путина еще соревновались с Америкой по темпам производства, то Путин выбрал в соперники автократов из Центральной Азии и сейчас борется с ними за явку в 90% процентов и такую же поддержку.

Напомним, что как у Назарбаева, так и у Каримова или Ниязова были показатели народной любви на выборах под 100%. Правда, это не помогло двум последним занести эти результаты с собой в могилу, а первый воочию увидел, как преемник демонтирует все наследство и даже переименовывает город Нурсултан. Сейчас по тому же пути уверенно шагает Путин.

Кстати, у президента Узбекистана Ислама Каримова было 90,39% на выборах-2015, а всего через год он просто взял и умер. Сейчас в стране правит совсем другой автократ, который забрал всю "народную любовь" себе, а о бывшем президенте узбеки уже давно не вспоминают. Как, кстати, и о Туркменбаши и его бестселлере "Рухнама".

Так называемые "выборы" показали, что он не только живет в собственном мире, но и живет только сегодняшним днем. У Путина нет плана и он не понимает, что будет дальше, а потому ему был очень нужен избирательный карго-культ. И наместники на местах с радостью ему его обеспечили.

Конечно, не без помощи, прости господи, "оппозиции". Последняя всеми силами тужилась поднять явку и даже дошло до того, что сам "избранник" отметил их закалку и рвение. Таким образом, российским властям полностью удалось осуществить свой замысел и не получить той же пощечины, что их иранские коллеги 1 марта. Там явка составила менее 40%, а в некоторых крупных городах 10 – 25 %.

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При этом "оппозиционеры", похоже, больше были напуганы не так Путиным, как своими конкурентами из РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона, которые накануне этого фарса открыли второй фронт против российской тирании в Белгородской и Курской областях.

Слов поддержки в адрес тех, кто хоть что-то делает, от них мы не услышали. Зато добровольцев поддержали украинцы, в том числе и донатами. И это уже является заявкой на то, кто должен быть новой властью после того, как режим Путина падет.

Для чего Путину нарисованные 87%?

Путин "нарисовал" себе рекордные цифры поддержки не просто так. Весь этот российский военный блокчейн в системе ДЕГ, три дня "голосования", согнанные на выборы бюджетники и прочее – все это работало на то, чтобы дать Путину рекорд.

Треть россиян "голосовали" через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью контролируется путинистами. Де-факто, это абсолютно непрозрачный "черный ящик", в котором можно сделать с голосами все что угодно.

Приложились к успеху и захваченные Россией украинские земли – там путинисты "нашли" аж 6 миллионов избирателей. Причем 2 миллиона "проголосовали" на оккупированных территориях континентальной Украины еще до 15 марта. Похоже, это настоящая реинкарнация проекта "мертвые души", потому что очевидно к "голосованию" привлекли и тех россиян, которые давно уже прописались на концертах Кобзона.

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Война не помешала российским "выборам" на "новых территориях". Несмотря на то, что даже по российским законам на территориях незаконно аннексированных Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей приказом Путина от 19 октября 2022 года объявлено военное положение и "выборы" не должны были проводиться, людей гнали на "выборы" буквально под обстрелами.

То же самое было в Белгородской области, где российские власти проигнорировали обращение действующей оппозиции об эвакуации россиян из мест боевых действий и де-факто взяли на себя ответственность за их возможные смерти.

Важно! Автономная республика Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Харьковская области являются международно признанными территориями Украины.



Россия не имеет права проводить там выборы, а поскольку все же сделала это, они не могут быть признанными. Таким образом, с точки зрения международного права, "выборы" в России можно считать недействительными, а Путина – неизбранным.

По состоянию на 18 марта 2024 года – в десятую годовщину провозглашения захвата Крыма – в России фиксируется правовая коллизия, когда в стране отсутствует легитимная власть. И эта власть сейчас верит, что получила от своего плебса вотум доверия и может делать все, что заблагорассудится.

Поэтому ждите новой мобилизации и продолжения войны до последнего россиянина. Иначе Путин не умеет. А чего еще ждать тем самым простым россиянам? Если они согласны, что Путин получил 87%, то должны быть согласны теперь и жить под санкциями, и быть изолированными изгнанниками в цивилизованном мире, и, конечно же, умирать за "нацлидера".