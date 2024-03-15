С 15 по 17 марта 2024 года в России и Украине будут избирать президентом России Владимира Путина. Да, это не ошибка, именно в Украине, однако именно этот факт делает весь процесс выборов незаконным, нелегитимным и вредным для здоровья и будущего. Почему так – объясняет 24 Канал.

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Для чего Россия проводит выборы Путина в Украине?

Потому что в 2014 году страна-агрессор захватила Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а в 2022-м году расширила оккупационную зону в Донецкой и Луганской областях, а также захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

С 18 марта 2014 года Россия считает Крым собственной территорией, а с сентября 2022 года Кремль объявил еще и о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Причем в полных границах, но в то же время сама Россия их не контролировала, а после контрнаступления ВСУ на Харьковщине и эвакуации оккупантов из Херсона зона контроля еще и существенно уменьшилась.

Сейчас Россия оккупирует только островную часть Николаевской области, левобережную Херсонщину и незначительную часть Харьковщины, несмотря на громкие обещания оккупанты так и не вышли на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Интересно, еще первые "выборы" на оккупированных территориях континентальной Украины осенью 2022 года совпали с поражениями россиян на Харьковщине и на юге Украины.



Также Россия потерпела тогда не только военное, но и политическое поражение – мир не признал "выборы" и вслед за Украиной объявил их результаты юридически ничтожными.

Несмотря на этот неприятный для оккупантов факт они все равно проводят "выборы" на временно оккупированных территориях и преследуют несколько целей:

показать, что Россия здесь закрепилась и декларирует новую "нормальность" и праздник "демократии";

дискредитировать Украину;

попытаться подтвердить свои права на оккупированные территории в глазах как местных жителей (потому что даже голос за Даванкова – это голос за Россию и оккупантов), так и мирового сообщества и легитимизировать оккупацию;

выявить несогласных, подавить сопротивление и отчитаться об "успехах" на "новых территориях";

"нарисовать" большую явку и обеспечить Путину "чеченские" показатели поддержки;

мобилизовать в армию "новых граждан России".

Также "выборы", кроме пропаганды и "понтов" (как любят выражаться в российском "истеблишменте"), преследуют несколько факультативных целей:

распил денег – Москва выделяет на этот спектакль немалые средства;

реальная перепись населения;

легитимизация местных сепаратистов как новой политической элиты России.

Имеют ли "выборы" какую-то силу?

Нет. В Украине сейчас объявлено военное положение, на время которого выборы не могут проводиться. Это запрещено законом. Россия не имеет никакого права проводить выборы на территории другого государства.

Любые результаты "выборов" не могут быть признаны, а участники и организаторы этого действа подпадают под действие Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, организаторы "выборов" расцениваются украинскими спецслужбами как законные цели (их списки и личные данные уже есть в распоряжении спецслужб и местного движения сопротивления и подполья).

Так же, как и так называемые "избирательные участки", вооруженные "избирательные патрули" с их подомовыми и подворовыми обходами, а также ячейки "партий" и маргиналы, которые согласились сыграть роль "наблюдателей".

Как поступают с предателями в военное время – известно.

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К тому же велика вероятность, что ликвидировать организатора "выборов" или "наблюдателя" могут не только представители организованных сил сопротивления или партизаны. Это могут сделать и сами оккупанты, например, просто для хорошей телекартинки.

Взрывы на "участках" российская пропаганда может подать как теракты "киевского режима".

Циничное видео "выборов", которые оккупанты запланировали даже в разрушенной ими же Авдеевке:

Какова юридическая оценка "выборов"? Принуждение украинцев к участию в "голосовании" под угрозой репрессий и депортаций – это прямое нарушение прав человека и нарушение правил ведения войны.



Поэтому эти "выборы" абсолютно нарушают как законы Украины, так и нормы международного права.

Важно! Верховная Рада и МИД конечно же обратились к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям. И призвали не присылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе, который Кремль выдает за президентские выборы.



Что также важно, Украина призвала международные медиа и известных публичных лиц никоим образом не помогать Кремлю в создании иллюзии избирательного процесса и не называть этот фарс "выборами", используя присущую демократическим государствам терминологию.

У НАТО, ЕС и всего цивилизованного мира тоже абсолютно однозначная позиция по этому поводу.

Президент Путин удерживает власть в России десятилетиями. Никто не ожидает, что выборы в России на этой неделе принесут хоть какие-то изменения в Кремле. Одна из причин – убийство и изгнание оппозиционных политиков. И, конечно, попытки России организовать любые выборы на оккупированных территориях регионов Украины являются абсолютно незаконными и нарушают международное право,

– подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Что делать украинцам на оккупированных территориях?

Самая первая задача – всеми силами, по возможности, игнорировать "выборы" и помнить о возможной ответственности за участие в них.

Кроме того, участие в голосовании – прямой путь в войска оккупантов, ведь россияне заставляют голосовать не только тех, кто получил российский паспорт, но и тех, кто отказался. В таком случае считается, якобы документы потеряны из-за военных действий, поэтому факт фейкового "волеизъявления" будет приравниваться к согласию "вписаться в россияне", а значит – быть готовым умереть за Путина, яхту Сечина или самолет для корги Шувалова.

В то же время украинское законодательство не предусматривает уголовную или любую другую ответственность только за факт участия, в том числе принудительного, в так называемых "выборах", которые готовит Россия.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины понесут только те лица, которые принимают непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов .

. Их, по словам Лубинца, могут судить по статье о коллаборационной деятельности.

Он добавил, что жизнь и здоровье граждан, по-прежнему, остается высшей ценностью для государства.

Не стоит забывать, что политика России – жестокая и тоталитарная. Стоит учесть тот факт, что "голосования" проводятся под дулами автоматов, а участие в таких "выборах" – вопрос выживания на ВОТ,

– подчеркнул Лубинец.

Обратите внимание! Россия рассчитывает на "новых территориях" примерно на 6 миллионов голосов. Это существенно завышенные данные, которые не отражают реального положения вещей.



Таким образом, России мало того, что она проводит "выборы" незаконно в чужой стране, она еще хочет таким образом подстраховаться и нарисовать Путину его 80%.

Так называемые российские "выборы" на временно оккупированных территориях начались с конца февраля – тогда начали действовать так называемые "выездные комиссии". Они состоят из коллаборантов и вооруженных оккупантов, которые проводят рейды по домам и дворам. Они силой заставляют украинцев "голосовать".

К примеру, в оккупированном Луганске 2 600 чиновников были привлечены для посещения домов и убеждения жителей проголосовать. Руководителям образовательных и других государственных учреждений также приказано обеспечить явку своих подчиненных на выборы.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что оккупационная власть на оккупированных территориях Украины независимо от результатов незаконных выборов заявит о высокой явке избирателей с преимущественной поддержкой президента России Владимира Путина, чтобы создать иллюзию "демократического выбора".

Конечно же, украинские спецслужбы и партизаны ведут отстрел таких проходимцев, но не на всех хватает сил и ресурсов. Впрочем, это не означает, что все они избегут наказания.

Как показывает история с путинскими "плебисцитами" 2014 года, все организаторы и участники фейковых "выборов" и "референдумов" будут зафиксированы, установлены и по мере сил – наказаны.