З 15 по 17 березня 2024 року в Росії та Україні обиратимуть президентом Росії Владіміра Путіна. Так, це не помилка, саме в Україні, проте саме цей факт робить весь процес виборів незаконним, нелегітимним і шкідливим для здоров'я та майбутнього. Чому так – пояснює 24 Канал.

Детальніше про це читайте тут Що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Для чого Росія проводить вибори Путіна в Україні?

Бо у 2014 році країна-агресорка захопила Крим та частину Донецької та Луганської областей, а у 2022-му році розширила окупаційну зону в Донеччині та на Луганщині, а також захопила частину Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

З 18 березня 2014 року Росія вважає Крим власною територією, а з вересня 2022 року Кремль оголосив ще й про незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Причому у повних кордонах, але водночас сама Росія їх не контролювала, а після контрнаступу ЗСУ на Харківщині та евакуації окупантів з Херсону зона контролю ще й суттєво зменшилась.

Нині Росія окуповує лише острівну частину Миколаївської області, лівобережну Херсонщину та незначну частину Харківщини, попри гучні обіцянки окупанти так і не вийшли на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Цікаво, ще перші "вибори" на окупованих територіях континентальної України восени 2022 року збіглися з поразками росіян на Харківщині та на півдні України.



Також Росія зазнала тоді не лише військової, але й політичної поразки – світ не визнав "вибори" та слідом за Україною оголосив їх результати юридично нікчемними.

Попри цей неприємний для окупантів факт вони все одно проводять "вибори" на тимчасово окупованих територіях й переслідують декілька цілей:

показати, що Росія тут закріпилася та декларує нову "нормальність" і свято "демократії;

дискредитувати Україну;

спробувати підтвердити свої права на окуповані території в очах як місцевих мешканців (бо навіть голос за Даванкова – це голос за Росію та окупантів), так і світової спільноти та легітимізувати окупацію;

виявити незгодних, придушити спротив та прозвітувати про "успіхи" на "нових територіях";

“намалювати” велику явку та забезпечити Путіну "чеченські” показники підтримки;

мобілізувати до війська "нових громадян Росії".

Також "вибори", крім пропаганди та "понтів" (як люблять висловлюватися в російському "істеблішменті"), переслідують декілька факультативних цілей:

розпил грошей – Москва виділяє на цю виставу чималі кошти;

реальний перепис населення;

легітимізація місцевих сепаратистів як нової політичної еліти Росії.

Чи мають "вибори" якусь силу?

Ні. В Україні наразі оголошено воєнний стан, на час якого вибори не можуть проводитись. Це заборонено законом. Росія не має жодного права проводити вибори на території іншої держави.

Будь-які результати "виборів" не можуть бути визнані, натомість учасники та організатори цього дійства підпадають під дію Кримінального кодексу України.

Крім того, організатори "виборів" розцінюються українськими спецслужбами як законні цілі (їхні списки та особисті дані вже є у розпорядженні спецслужб та місцевого руху опору та підпілля).

Так само, як і так звані "виборчі дільниці", озброєні "виборчі патрулі" з їхніми побудинковими та подворовими обходами, а також осередки "партій" та маргінали, які погодились зіграти роль "спостерігачів".

Як вчиняють зі зрадниками у воєнний час – відомо.

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До того ж велика ймовірність, що ліквідувати організатора "виборів" чи "спостерігача" можуть не тільки представники організованих сил опору чи партизани. Це можуть зробити й самі окупанти, наприклад, просто для гарної телекартинки.

Вибухи на "дільницях" руська пропаганда може подати як теракти "київського режиму".

Цинічне відео "виборів", які окупанти запланували навіть у зруйнованій ними ж Авдіївці:

Яка юридична оцінка "виборів"? Примушування українців до участі в "голосуванні" під загрозою репресій та депортацій – це пряме порушення прав людини та порушення правил ведення війни.



Тому ці "вибори" абсолютно порушують як закони України, так і норми міжнародного права.

Важливо! Верховна Рада та МЗС звісно ж звернулися до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей. І закликали не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори.



Що також важливо, Україна закликала міжнародні медіа та відомих публічних осіб жодним чином не допомагати Кремлю в створенні ілюзії виборчого процесу та не називати цей фарс "виборами", використовуючи притаманну демократичним державам термінологію.

У НАТО, ЄС та всього цивілізованого світу теж абсолютно однозначна позиція з цього приводу.

Президент Путін утримує владу в Росії десятиліттями. Ніхто не очікує, що вибори в Росії цього тижня принесуть хоч якісь зміни в Кремлі. Одна з причин – вбивство та вигнання опозиційних політиків. І, звичайно, спроби Росії організувати будь-які вибори на окупованих територіях регіонів України є абсолютно незаконними та порушують міжнародне право,

– наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Що робити українцям на окупованих територіях?

Найперше завдання – всіма силами, за можливості, ігнорувати "вибори" та пам'ятати про можливу відповідальність за участь у них.

Крім того, участь у голосуванні – прямий шлях до війська окупантів, адже росіяни примушують голосувати не лише тих, хто отримав російський паспорт, але й тих, хто відмовився. У такому випадку вважається, нібито документи втрачено через воєнні дії, тому факт фейкового "волевиявлення" буде прирівнюватися до згоди "вписатися в росіяни", а значить – бути готовим померти за Путіна, яхту Сєчіна чи літак для коргі Шувалова.

Водночас українське законодавство не передбачає кримінальну або будь-яку іншу відповідальність лише за факт участі, в тому числі примусової, у так званих "виборах", які готує Росія.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України понесуть лише ті особи, які беруть безпосередню участь в організації та проведенні незаконних виборів .

. Їх, за словами Лубінця, можуть судити за статтею про колабораційну діяльність.

Він додав, що життя та здоров'я громадян, як і раніше, залишається вищою цінністю для держави.

Не варто забувати, що політика Росії – жорстока та тоталітарна. Варто врахувати той факт, що "голосування" проводяться під дулами автоматів, а участь у таких "виборах" – питання виживання на ТОТ,

– наголосив Лубінець.

Зверніть увагу! Росія розраховує на "нових територіях" приблизно на 6 мільйонів голосів. Це суттєво завищені дані, які не відображають реального стану речей.



Отож Росії мало того, що вона проводить "вибори" незаконно в чужій країні, вона ще хоче в такий спосіб підстрахуватися й намалювати Путіну його 80%.

Так звані російські "вибори" на тимчасово окупованих територіях почалися з кінця лютого – тоді почали діяти так звані "виїзні комісії". Вони складаються з колаборантів і озброєних окупантів, які проводять рейди по будинках і дворах. Вони силою примушують українців "голосувати".

До прикладу, в окупованому Луганську 2 600 чиновників були залучені для відвідування будинків і переконання мешканців проголосувати. Керівникам освітніх та інших державних установ також наказано забезпечити явку своїх підлеглих на вибори.

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомило, що окупаційна влада на окупованих територіях України незалежно від результатів незаконних виборів заявить про високу явку виборців з переважною підтримкою президента Росії Владіміра Путіна, щоб створити ілюзію "демократичного вибору".

Звісно ж, українські спецслужби та партизани ведуть відстріл таких пройдисвітів, але не на всіх вистачає сил і ресурсів. Втім, це не означає, що всі вони уникнуть покарання.

Як показує історія з путінськими "плебісцитами" 2014 року, всі організатори та учасники фейкових "виборів" і "референдумів" будуть зафіксовані, встановлені та у міру сил – покарані.