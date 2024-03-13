12 березня 2024 року нам нагадали, що опозиція до диктатури – це не виблискувати ліхтариком, а цілком конкретні дії. В цей день представники дієвої російської опозиції з-поміж підрозділів Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірського батальйону здійснили ефектний рейд на територію Курської та Бєлгородської областей Росії, які контролювали їхні земляки, вірні режиму Путіна.

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Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у Росії мирно не вийде. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території РФ,

– повідомлення Сибірського батальйону 12 березня 2024 року.

Звернення командира Легіону "Свобода Росії" про старт операції:​​ дивіться відео

Кадри спільної військової операції добровольців не лише засвідчили нову фазу громадянської війни в Росії, але й продемонстрували наявність на озброєнні дієвої частини російської опозиції важкої техніки, зокрема танків.

З іншого боку, наявність в опозиції танків дивувати не повинна. Як відомо, їх можна купити у будь-якому військторзі.

Також не має дивувати й дивний збіг, коли напередодні висування добровольчих формувань, одразу 9 регіонів РФ зазнали атак безпілотників.

Мовиться про військові та логістичні об'єкти на території Бєлгородської, Орловської, Нижньогородської, Курської, Воронезької, Тульської, Брянської, Ленінградської та Московської областей.

У Нижньогородській області зафіксовані удари по нафтопереробному заводу "Лукойл" в містечку Кстово (800 кілометрів від кордону з Україною). НПЗ виробляв 11% російського бензину та міг переробляти 17 мільйонів тонн нафти на рік.

Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Це громадяни РФ, і у себе вдома вони мають право робити все, що вважають за потрібне, – в даній ситуації захищати свої громадянські права і звільняти свою країну від російської путінської диктатури,

– коментар представника ГУР МОУ пана Андрія Юсова з приводу операції російської опозиції 12 березня.

Вірні Путіну сили поспішили оголосити про вбивство сотні земляків і підбиття 20 бронемашин та однієї САУ. За кілька годин пранк взагалі вийшов з-під контролю, бо путіністи оголосили, що вбили вже 234 людини та знищили декілька броньовиків "Бредлі". Але доказів цих епізодів громадянської війни не навели.

Натомість добровольці прозвітувати про взяття під контроль декількох населених пунктів, показали відео втечі путіністів з позицій у селі Тьоткіно (2 кілометри від українського кордону), переночували на батьківщині зі зброєю в руках, а також пообіцяли повторити свій успіх.

Хто ж це такі? 24 Канал відповідає на найбільш поширені питання щодо російських добровольців, які воюють проти Путіна.

Російський добровольчий корпус (РДК)

РДК або Російський добровольчий корпус – найбільш відомий та медійний підрозділ серед усіх збройних формувань російської дієвої опозиції.

Він був сформований у серпні 2022 року як частина Інтернаціонального легіону ТрО України, згодом РДК перейшов під порядкування ГУР МОУ.

Довідково! Очолює РДК Дєніс Капустін (Нікітін), він – представник російських фанатських рухів. У путінській Росії Капустін оголошений поза законом (як і РДК, який оголошений терористичною організацією).



Але чи має моральне право держава-терорист з ухилами до геноциду когось оголошувати терористами?

Ще одним доволі медійним учасником РДК є колишній офіцер ФСБ Ілля Богданов, який перейшов на бік України ще у 2014 році.

Основу РДК склали росіяни, незгодні з політикою Путіна.

Серед них були футбольні фанати (фанатський рух в Росії після 2014 року розколовся – більша частина підтримала Путіна, менша – Україну), а також політичні емігранти та інші ідеологічні противники диктатури.

Полонені російські військові також висловили бажання приєднатися до сил спротиву й зі зброєю в руках очистити як свої імена, так і всю Росію.

Символіка РДК – стилізована спайка меча та щита на темно-синьому тлі. Це символ молодіжної організації "Біла ідея", створеної в середині 1930-их білоемігрантом Віктором Ларіоновим. Також РДК використовує український прапор.



Провідник РДК Дєніс Нікітін передає привіт росіянам з Брянщини / Скриншот відео

Кількість бійців РДК наразі невідома, в умовах війни це є таємницею.

Проте можна припустити, що мова йде про декілька сотень комбатантів. На початку 2023 року представники добровольців називали власну чисельність в межах 200 осіб, однак з того часу кількість охочих воювати проти Путіна лише зросла.

Від початку до бійців РДК в Україні було дуже обережне ставлення, як і до решти росіян, але вони не лише пройшли спеціальну перевірку, яку проводили українські спецслужби, але й в бою довели свою звитягу.

Додатково набирати добровольців у корпус почали в листопаді 2022 року – тоді до цього закликала Громадянська рада російських опозиціонерів, що опинились в еміграції. Підрозділ прийняв перший бій наприкінці літа 2022.

Тоді ж РДК прикомандирували до 1-ї роти 98-го батальйону ТрО "Азов" на Запорізько-Донецькому напрямку.



Засідка бійців РДК на рашистів / Фото РДК

Підрозділ відзначився на багатьох ділянках фронту, зокрема на Авдіївському, Запорізькому, Лиманському напрямках. Російські опозиціонери брали участь у диверсійних операціях ГУР МО в районі Нової Каховки та на острові Зміїний, а також проводили спільні операції з полком "Азов".

Крім того, Бійці РДК прикривали разом з Третьою штурмовою відхід основних сил ЗСУ з Авдіївки. Деякі з добровольців загинули за свободу України та Росії.

Найбільш відомі операції РДК на території Росії:

2 березня 2023 року РДК здійснив дебютний рейд,

закріпили успіх в травні на Білгородщині,

а в червні 2023 року бійці атакували прихильників Путіна в Бєлгородській області та на деякий час встановили контроль над містом Шебекіно.

Це дало привід соцмережам проголосити "Бєлгородську народну республіку" або БНР (цікаво, що БНР постійно конфліктує з КНР, тобто "Курською народною республікою"). Новий рейд російськими тилами ще більше підвищив популярність РДК, а отже, справа того варта.



У кожному жарті – лише частинка жарту / Фото з соцмереж

Всього у 2023 році РДК брав участь у 13 військових операціях.

Легіон "Свобода Росії"

Відомо, що вже з перших днів повномасштабного вторгнення близько сотні російських військових перейшли на бік України, "щоб боротися проти справжніх фашистів". Саме вони стали основою для легіону "Свобода Росії".



Бійці легіону на бойовому виході / Фото легіон "Свобода Росії"

Легіон у якості символіку використовує біло-лазурово-білий прапор – це модернізований прапор Росії, з якого прибрали кривавий червоний. Також у них є варіація на синьому тлі, а серед наплічних знаків – кулак.

У вересні 2023 року підрозділ представив новий символ.



Нарукавний знак підрозділу / Фото легіон "Свобода Росії"

Мабуть, найбільш відомий військовим Легіону є боєць з позивним "Цезар". Справжнє ім'я "Цезаря" – Максиміліан Андронніков, він також є командиром легіону. Андронніков з 2014 року воює на боці України.

Він запам'ятався численними інтерв'ю та виступає речником підрозділу, повідомляє про його операції. Зокрема, саме "Цезар" записував звернення щодо початку рейду 12 березня 2024 року.

Також легіон "Свобода Росії" має політичне крило – це російський політик-емігрант Ілля Пономарьов, який виступає як джерело інформації про дії підрозділу.

Чисельність Легіону невідома, проте, відомо, що він складається мінімум з трьох батальйонів. Тобто, мова йде про сотні людей або навіть тисячу, адже традиційно батальйон – це від 500 бійців.



Формується Легіон не з полонених, а з російських добровольців, зокрема й тих, що змушені були залишити Росію після оголошеної Путіним восени 2022 року "часткової" мобілізації.

Чинна влада Росії дуже боїться Легіон і як визнання його заслуг – оголосила "Свободу Росії" поза законом у березні 2023 року. Річницю цього рішення бійці Легіону відсвяткували на батьківщині.

Бійці Легіону зарекомендували себе як вправні та вмотивовані вояки – відзначились як у фронтових бойових діях, так і в рейдах. Найбільш відомими є операції в тилу путіністів на теренах Росії, які "Свобода Росії" проводить спільно з побратимими з РДК і "Сибірського батальйону".

"Сибірський батальйон"

Оскільки нинішня російська влада системно винищує на війні в Україні представників так званих "малих народів" – питання організованого спротиву їхніх представників було лише питанням часу. Так постав "Сибірський батальйон".

Більшість комбатантів батальйону представляють Сибір та Далеких Схід – загарбані Росією регіони, які забезпечує режиму Путіну більшу частину ресурсної ренти. Натомість самі залишаються на третіх ролях. Бійці батальйону воюють саме проти цієї несправедливості. Це якути, буряти тощо.

Нині бійці батальйону воюють під біло-зеленим прапором Сибіру. Нарукавний знак – алегорічне зображення сибірського шамана в шкурі ведмедя, який вочевидь є символом російського імперіалізму.



Автор ескізу шеврону – боєць з позивним "Тихий” – загинув у боях під Авдіївкою, прикриваючи відступ ЗСУ.



Нарукавний знак сибіряків / фото "Сибірський батальйон"

Вперше про формування батальйону з числа сибірських патріотів стало відомом в січні 2023 року з інтерв’ю колишнього офіцера російської воєнної розвідки ГРУ капітана Владіслава Амосова (якута за національністю). Амосов був учасником Другої чеченської війни, на якій побачив звірства колонізаторів-росіян. Після цього він вирішив боротися проти режиму Путіна, а Україна надала йому такий шанс.

Також відомо, що в рядах "Сибірського батальйону" служить російський правозахисник Ільдар Дадін, який пройшов путінські застінки – саме на його честь навіть названа окрема стаття карного кодексу путіністів (221.1 КК РФ – за участь у мітингах чи акціях проти влади).

Її "придумали" в 2014 році, а в 2015-му Дадін став першим засудженим по ній та отримав 3 роки. З них він відсидів понад рік і був звільнений достроково, оскільки вирок визнано неконституційним. Після початку вторгнення він виїхав з Росії та приєднався до руху опору в Україні.



У сибіряків є своя група підтримка в соцмережах

"Сибірський батальйон" дещо менше перебуває в полі зору ЗМі, проте, бійці підрозділу обіцяють виправити цю ситуацію та проявити себе в боях.

Наразі його чисельність не перебільшує сотні осіб, втім, "сибіряки" вже проявили себе в боях під Авдіївкою, а тепер ефектно показали себе на Білгородщині.