Відповідне відео бійці РДК опублікували у себе в телеграм-каналі. Вони не вказали, де саме відбуваються події, у якій області здійснено прохід. Лише наголосили на факті прориву кордону.

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"Танк Російського Добровольчого Корпусу прорвав оборону державного кордону Росії", – ідеться у повідомленні.

На кадрах видно, як танк РДК рухається вдовз лісосмуги та відпрацьовує по позиціях російських військових. Цікаво, що вогню у на відео не видно.

РДК на танку прорвали кордон Росії: відео

Раніше подібну заяву зробили у Легіоні "Свобода Росії". Вони заявили про прорив держкордону ще близько 8:00 сьогодні, 12 березня. Бійці писали, що "танки бруду не бояться".

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