Соответствующее видео бойцы РДК опубликовали у себя в телеграм-канале. Они не указали, где именно происходят события, в какой области осуществлен проход. Только отметили факт прорыва границы.
Смотрите также "Всех уничтожили": российские власти дали первый официальный комментарий о ситуации на границе
"Танк Российского Добровольческого Корпуса прорвал оборону государственной границы России", – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как танк РДК движется вдовз лесополосы и отрабатывает по позициям российских военных. Интересно, что огня в на видео не видно.
РДК на танке прорвали границу России: видео
Ранее подобное заявление сделали в Легионе "Свобода России". Они заявили о прорыве госграницы еще около 8:00 сегодня, 12 марта. Бойцы писали, что "танки грязи не боятся".
Что известно о спецоперации российских добровольцев
- Бойцы "Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" начали военную операцию на территории России.
- В комментарии 24 Каналу представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что добровольческие батальоны действуют на территории России как самостоятельные подразделения.
- Что касается российских властей, то там не признают прорыва границы. В частности, в пресс-службе минобороны России заявили, что якобы украинские военные пытались прорваться в Курскую и Белгородскую область, однако вооруженные силы России и представители подразделений пограничных служб фсб якобы не позволили этого сделать.