С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут “выборы” президента страны-агрессора. Почему слово выборы мы взяли в кавычки? Потому что это действо – сплошной брутальный фейк, его результат известен и расписан до процентов заранее, а сам процесс тщательно срежиссирован. При этом российские власти даже не считают нужным делать вид, что будут действовать честно.

24 Канал рассказывает, как будут проходить выборы в России, какие "конкуренты" у Путина и чего вообще ждать Украине.

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"Выборы без выбора" в России были и раньше. Почему сейчас все гораздо хуже?

Так, благодаря системе ДЭГ (дистанционное электронное голосование) и проведению "длинных выборов", растянутых на несколько дней, российская власть получила все инструменты для откровенных махинаций. Теперь ей даже не нужно устраивать физические "карусели" или что-то в этом духе. Все уже подготовлено на уровне серверов.

Также под полным контролем находится система наблюдателей на "выборах" – там не будет независимых представителей или гостей из "недружественных стран" (только собственные агенты влияния). Более того, давно и верно служит интересам Путина Центральная избирательная комиссия России во главе с Эллой Памфиловой.

Избирательная система России – это абсолютно уникальный, независимый общественно-государственный институт,

– Элла Памфилова обещает Путину, что все под контролем и случайностей на "выборах-2024" не будет.



Элла Памфилова обещает Путину, что все произойдет без сюрпризов / Фото росСМИ

Несмотря на инструменты для фальсификаций, которые гарантируют Путину победу, ему этого мало. Сейчас ситуация еще хуже.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и сейчас фактически живет по законам военного времени (пусть официально и не объявленного).

В этой ситуации была физически устранена оппозиция и те, кто даже потенциально мог представлять угрозу Путину из-за какой-то популярности.

По состоянию на 2024 год главные политические оппоненты Путина – Алексей Навальный и Евгений Пригожин – убиты.

Другие оппозиционные политики и общественные активисты либо за решеткой (Кара-Мурза, Яшин, Гиркин-Стрелков), либо в эмиграции (Каспаров, Ходорковский, так называемые "навальнисты" из ФБК), разгромлены условно либеральные политические партии и движения, ликвидировано правозащитное движение ("Мемориал" и другие), уничтожены либеральные СМИ. Не пожалели даже псевдолиберальные медиа, которые раньше тихонько себе тлели в полностью контролируемом отряде и пузырьке соцсетей. Любое сопротивление режиму Путина – маргинализировано.

Но и этого оказалось мало – Путин устранил от избирательного процесса даже вполне контролируемых оппонентов, которым технологи из администрации президента России отводили роль груши для битья. Речь идет о журналистке Екатерине Дунцовой, которую не допустили даже к сбору подписей, и "системном либерале" Борисе Надеждине, чьи подписи забраковали и подарили мем "Ростов-на-доМу".

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Они с самого начала не имели никаких шансов, но в Кремле испугались даже сетевого энтузиазма нескольких тысяч россиян (ну, ок, может, десятков тысяч), которые стремились сплотиться вокруг осторожных антивоенных заявлений кандидатов, которые так и не стали кандидатами. Российская власть испугалась потенциала протестного голосования не за Путина (графы "против всех" в России не предусмотрено), а потому поспешила убрать даже таких персонажей.

Таким образом, Россия отдрейфовала от электоральной автократии (ролевая модель – орбановская Венгрия) к полноценному тоталитаризму, где "выборы" не то что не конкурентные, а сугубо декоративные.

В итоге к выборам допустили только "старых и немощных", которые на 100% не испортят "самовыдвиженцу" Путину показатели и создадут нужную картинку, которая все больше напоминает карго-культ.

Кто будет соперниками Путина на "выборах 2024"

Николай Харитонов (75 лет) – депутат Госдумы и коммунист. При этом лидер российских коммунистов, 79-летний уроженец села Мымрино Зюганов, разумно решил в этом шапито участия не принимать.

– депутат Госдумы и коммунист. При этом лидер российских коммунистов, 79-летний уроженец села Мымрино Зюганов, разумно решил в этом шапито участия не принимать. Леонид Слуцкий (56 лет) – депутат Госдумы и председатель партии ЛДПР. Слуцкий является наследником Жириновского, но несмотря на скандальность не имеет его харизмы. При этом ныне живой аватар Жириновского – искусственный интеллект на основе болезненного сознания известного российского популиста – в выборах не участвует, что может свидетельствовать о том, что машины достигли такого уровня развития, что уже не желают участвовать в цирковых представлениях.

– депутат Госдумы и председатель партии ЛДПР. Слуцкий является наследником Жириновского, но несмотря на скандальность не имеет его харизмы. При этом ныне живой аватар Жириновского – искусственный интеллект на основе болезненного сознания известного российского популиста – в выборах не участвует, что может свидетельствовать о том, что машины достигли такого уровня развития, что уже не желают участвовать в цирковых представлениях. Владислав Даванков (40 лет) – депутат Госдумы и заместитель ее спикера, представитель партии "Новые люди". Даванков даже на фоне спойлеров Слуцкого и Харитонова выглядит спойлером. Это чисто технический кандидат, сгенерированный в администрации президента РФ. Однако, в отличие от ИИ "Жириновский", лишен свободы и права отказаться. По иронии судьбы, сейчас за Даванкова планируют отдавать свои голоса так называемые "несогласные" с генеральной линией, а в самой риторике кандидата даже нашли антивоенные нотки. При этом Кремль опять же испугался даже такого соперника. И на Даванкова напустили ботов.

Нейро-Жириновский дает ответ на российскую версию вопроса жизни, вселенной (осторожно, лютый кринж):

Кто не будет соперниками Путина на выборах 2024 года

Навальный – убит в колонии;

Дунцова – запрещено собирать подписи;

Надеждин – бан из-за официально признанных "фальсификаций" с подписями;

Жириновский – умер;

Нейро-Жириновский – потому что нет глупых;

Зюганов – решил уйти из политики красиво;

Явлинский – отказался, хотя его просил Путин лично и даже приглашал в Кремль в октябре 2023 года;

Ксения Собчак – была занята "голой вечеринкой";

Грудинин (2-е место на "выборах-2018") – завершил карьеру в этом балагане;

"Против всех" – этого потенциально опасного кандидата Путин забанил еще в 2006 году.

Рейтинги кандидатов на "выборах-2024"

Об объективных рейтингах кандидатов говорить не приходится. Сейчас официально соперники Путина пасутся в районе 5%. Второе место (по данным февральского опроса ВЦИОМ (на русском – Всероссийский центр изучения общественного мнения), имеет:

Даванков (5%),

у Харитонова и Слуцкого – по 4%,

Путин имеет 75%, а явку прогнозируют в высокие 76% (спасибо Юлии Навальной).

Мартовские результаты (2 – 4 марта 2024 года) от того же ВЦИОМ сохраняют Путину 75%, Даванкову дают уже 6%, Харитонову – 4% и Слуцкому – 3%.



Рейтинги кандидатов не предвещают сюрпризов 15 – 17 марта 2024 года / Скриншот

При этом рейтинг Путина действительно может быть высоким – альтернативы ему нет, пропаганда знает только его, против всех голосовать запрещено, в соперниках – безвольные ноунеймы.

Что бы ни говорили представители маргинализированной российской оппозиции, мейнстримом для россиян является поддержка Путина и войны против Украины. Правда, при условии, что воевать будет кто-то, а вас не будут трогать. Но если все же заберут на войну, то дадут денег семье и позволят мародерствовать. В этом вся суть российской электоральной политики.

На выборах 2024 власть сделала все, чтобы россияне в бюллетене увидели только одну знакомую фамилию – Путина, остальные же – неизвестно кто. Но и этого властям мало – даже при таких обстоятельствах избирательный бюллетень в России сверстан таким образом, что Путин имеет в нем преимущество.

Подчиненные Эллы Памфиловой изрядно поиграли со шрифтами и выдали бумажку, где Путин уже визуально победил.



Как выглядит бюллетень на "выборах 2024" / Фото – ЦИК РФ

Какой будет легитимность выборов 2024 в России

Путин идет по пути, который прошла в 2020 году Беларусь. Там Лукашенко также устранил всех соперников (в том числе и пророссийских кандидатов) и "нарисовал" результаты сам себе, буквально "с неба". Цивилизованный мир выборов в Беларуси не признал (что справедливо) и сейчас считает избранным президентом Светлану Тихановскую, а Лукашенко президентом считает только Путин.

При этом Лукашенко хотя бы проводил свои "выборы" в землях, принадлежащих Беларуси по закону. В России не будет даже этого.

После оккупации Крыма Россия проводила выборы президента 2018 года с учетом голосов крымчан. Этот факт искажает результаты кампании и делает ее нелегитимной.



Тот же эффект Россия будет иметь в марте 2024 года, только кроме Крыма "выборы" будут также проводиться на оккупированных территориях континентальной Украины – частях Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Несмотря на то, что украинцы на оккупированных Россией территориях невзирая на угрозы физической расправы, подкуп, давление и шантаж массово отказываются участвовать в этом фарсе, оккупанты все равно не отказываются от планов. Их не останавливает даже то, что коллаборанты, которые взялись организовывать "выборы" регулярно взрываются, а пункты для "голосования" стали целями для ВСУ, партизан и разведки.

Сейчас не существует никаких сомнений, что на оккупированных территориях "нарисуют" максимальную (чеченскую) явку и почти все голоса будут за Путина. Впрочем, с реальностью это не будет иметь ничего общего. Как и с законностью, а значит – Россия 17 марта 2024 года еще больше затянет себя в болото failed state и подтвердит свой статус государства "404", без законно избранной власти и без четко очерченных границ. При таких системных нарушениях норм международного права признавать "российские выборы" будет верхом цинизма и четким политическим шагом солидарности с тоталитарным диктатором и его режимом.

Ситуацию не спасут даже демарши так называемой российской "оппозиции" – сейчас их главная стратегия на выборах Путина – прийти и легитимизировать их. Стратегия "Оппозиция против Путина" является идеологическим продолжением борьбы против российского тоталитаризма светом фонариков, но теперь должна повысить физическую явку на выборы.

При этом даже в тоталитарном Иране уже поняли, что нужно действовать наоборот и игнорировать режим. В России же, к сожалению, делают наоборот, поэтому единственной действенной российской оппозицией являются те граждане, что сейчас воюют против Путина с оружием в руках в составе Сил обороны Украины или партизанских движений в самой России. Все остальные, к сожалению, себя либо дискредитировали, либо показали абсолютно инертными, бескорыстными или наоборот – "полезными", но "идиотами".

Что будет после победы Путина

17 марта 2024 года Путин одержит победу с результатом в районе 75 – 80% и провозгласит, что получил мандат доверия до 2030 года (в России президентский срок сделали на 6 лет).

После завершения "выборов 2024" у Путина окончательно будут развязаны руки (как бы дико это не прозвучало, ведь, казалось, куда больше). Но так на самом деле есть.

После "выборов" должна наступить "новая жизнь": Путин обрисовывал ее в красках во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Впрочем, никаких триллионов рублей на новые нацпроекты не будет – все деньги съели война и санкции. Или съедят в последующие годы.

Да, именно годы, ведь Путин планирует воевать и дальше. Только так удастся в условиях санкций поддерживать огонь в перегретой экономике и держать подальше от России более 600 000 обученных убивать маргиналов. Сейчас возвращение из Украины оккупационного контингента будет иметь для режима Путина тот же эффект, который имела демобилизация царской армии в 1917 году.

Именно поэтому возвращать их Путин не планирует, а хочет оставлять в Украине до конца (каким бы он ни был). И платить им так же – до конца, подпитывая численность оккупантов, которую стремительно сокращают ВСУ, новыми волнами мобилизации (после завершения "выборов" необходимость ее скрывать исчезнет).

С целью финансирования оккупационной армии, уже после "выборов", российское правительство планирует стремительно повысить налоги. О планах повысить налог для физических лиц до 20% (сейчас – 13%) и на прибыль до 25% (сейчас он составляет 20%) уже известно. Это станет основой так называемой "налоговой реформы". Таким образом Россия планирует найти дополнительные 450 миллиардов рублей в год на войну с Украиной по одной статье и примерно 2 триллиона – по другой.

Таким образом, для россиян после 17 марта 2024 года есть два варианта – пойти умирать в Украину или отдать деньги на войну, чтобы кто-то погиб за них. Варианта сбросить бесчеловечную власть, планирующую осуществить геноцид украинцев за счет будущего для нескольких поколений россиян, похоже, у избирателей Путина не обнаружено.