16 февраля российские власти сообщили о смерти своего главного противника – Алексея Навального. По официальной версии, ему стало плохо во время прогулки в 13:00 по московскому времени (12:00 по Киеву). Врачи пытались ему помочь, но неудачно, и вынуждены были констатировать смерть Навального в 14:17.

За день до смерти Навальный выступал на новом судебном заседании и выглядел довольно бодрым, даже несколько оптимистичным, хотя перед этим с ним не было связи 19 дней и адвокат сумел с ним связаться только в среду, 14 февраля.

Ему было 47 лет. Хотя причиной смерти назвали то, что у Навального якобы оторвался тромб, настоящим убийцей Навального является режим Путина. Фактически, это казнь. 24 Канал рассказывает основные моменты из биографии российского политика.

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Биография Навального и украинские корни

Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в подмосковном селе Бутынь. Что интересно, у Навального действительно есть украинские корни, его род происходит из Чернобыльщины. В Киевской области до сих пор живет немало родственников Навального и у многих из них такая же фамилия.

На это обратили внимание даже российские оккупанты в 2022 году во время вторжения на север Украины.



Будущий российский оппозиционер Навальный, 1980-е / Фото росСМИ

Детство и юность Алексея Навального прошли в Подмосковье, среднюю школу он окончил в 1993 году и тогда же поступил в довольно престижный вуз – московского Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Там Навальный учился на юридическом факультете и получил диплом в 1998 году. На этом юноша не остановился и поступил в Финансовую академию при президенте России, которую окончил в 2001 году.

Первые шаги в бизнесе и политической карьере, фашистские взгляды

Еще во время учебы Навальный пытался заниматься бизнесом – он помогал родителям, которые имели собственную небольшую фабрику по изготовлению мебели из лозы, а также смело создавал собственные проекты. Далеко не все из них были идеально "чистые", однако для тогдашней России это было обычным явлением.

В это время Навальный брался за любую работу, предусматривающую быстрые заработки, а потому особо не лез в вопрос, откуда деньги и кто их владелец.

Параллельно с первыми шагами в бизнесе Навальный уходит в политику. В 2000 году он присоединился к популярным тогда российским системным либералам – партии "Яблоко", а в 2004 году возглавил московскую организацию этой политсилы.

В 2007 году Навальному припомнили его политическую молодость и выгнали из "Яблока" за "националистическую деятельность". Сам Навальный настоящей причиной называл страх лидера партии Явлинского как перед самим Алексеем, так и перед людьми из Кремля.

Навальный ушел в свободное плавание и выступил соучредителем нового движения "Народ" (в нем он объединился с будущим террористом и военным преступником, а тогда – писателем Захаром Прилепиным).



Кроме Прилепина там было еще много разных персонажей из так называемого "правого движа".



Захар Прилепин (первый слева) и Алексей Навальный (в центре) / Коммерсантъ

Навальный участвует в так называемых "русских маршах", организованных российскими фашистами, которые прятались под имперскими флагами или не прятались вообще. Здесь также ничего удивительного для России того времени не было (на подобных мероприятиях, но чуть раньше, сделал себе политическое имя нынешний "борец против нацизма" господин Рогозин).

Взлет Навального пришелся на время протестов на Болотной, которые превратили его из маргинала в довольно известного политика. В декабре 2011 года его впервые арестовали и эти 15 суток заключения превратили Навального в новую звезду российской политики и главного оппозиционера.

Организация протестов против Путина и расследование ФБК

В 2013 году он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы и занял второе место с 27,24% голосов. Победу одержал "единоросс" и протеже Путина Сергей Собянин. Голосование прошло с многочисленными фальсификациями и нарушениями.

К тому времени Навальный уже имел судебный приговор и приговор 5 лет условно по так называемому делу "Кировлеса" (фабула обвинения приписывала Навальному участие в махинациях с имуществом предприятия "Кировлес" и использование служебной должности советника губернатора Кировской области Никиты Белых). Впоследствии приговор был обжалован в ЕСПЧ (который тогда Россия признавала), а затем вообще отменен.

Фактически дело "Кировлеса" было предупреждением от власти (в авторитарной России это возможно благодаря деградации институтов и тотальной коррупции), которое Навальный проигнорировал. Впоследствии на него завели новое дело – так называемое дело "Ив Роше". По нему Навальный снова получил условный приговор 3 года и 6 месяцев, а вот его родной брат – реальный.

В 2017 году Навальный выступил организатором протестов против Путина, которые планировал использовать как масштабное промо для собственной кампании на выборах президента России-2018. У Путина это расценили как вызов и объявили Навального главным врагом.

На политика несколько раз нападали, его сторонников преследовали, а потом власть прибегла к проверенной схеме и просто не допустила к выборам президента (в 2024 году то же самое сделают с условно либеральными кандидатами Дунцовой и Надеждиным). После недопуска к выборам Навальный призвал к акциям протеста под общим лозунгом "Он вам не царь", за что получил очередные административные аресты.

Название протестной акции – это парафраз хита Навального "Он вам не Димон". Это документальный фильм-расследование об имении бывшего президента России и ближайшего соратника Путина Дмитрия Медведева. Фильм, который вышел в марте 2017 года, стал сетевой сенсацией и привлек внимание части российского общества к проблемам коррупции. Тогда миллионы людей узнали, как живет российская элита и что такое "домик для уточки".

Легендарный фильм "Он вам не Димон":

Фильм положил начало моде на расследования Навального и его команды из ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), последующие сюжеты непременно становились вирусными и получали миллионы просмотров. Таким образом сформировалась некая субкультура сторонников Навального (официальная пропаганда стала их называть "навальнятами").

При этом сторонники Навального, которых условно можно отнести к "либералам", конечно, с поправкой на то, что эти либералы – российские, оставались в абсолютном меньшинстве и были маргинализированы, поскольку большинство россиян и в дальнейшем была предана Путину и тому, что говорят в телевизоре.

"Крым – не бутерброд" и украинский вопрос

Обратите внимание! Почему российские "либералы" должны быть в кавычках? Большинство из них до сих пор поражены колониальным мышлением и смотрят на Россию как на империю.



Этим болел и сам Навальный, когда фактически одобрял российскую оккупацию Крыма и заявлял, что полуостров "не бутерброд", чтобы его возвращать России. Позже Навальный изменит свое мнение, но его первая эмоция останется в памяти украинцев навсегда и станет символом недоверия к российским либералам, которые, как известно еще со времен Винниченко, заканчиваются на "украинском вопросе". Собственно, это сейчас доказывают сами российские "либералы" своей реакцией на смерть Навального.

Высказывания Алексея Навального 2014 года, до сих пор вызывают критику со стороны украинцев:

"Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать? Вот я не считаю..."

"Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, однако реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не обманывать себя. И украинцам я очень советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и больше никогда в ближайшем будущем не станет частью Украины".

"Я вообще не вижу разницы между россиянами и украинцами. Для меня вообще никакой разницы: одни и те же люди. Я думаю, что такая мысль вызовет какое-то ужасное возмущение в Украине, для которых принципиально доказать, что мы разные народы. Я не вижу разницы между россиянами и украинцами вообще никакой".



Оказывается главным преступлением Путина является не Буча или Мариуполь, а убийство Навального / Скриншот

Пожалуй, наиболее известным таким фильмом является расследование ФБК о дворце Путина в Геленджике и аквадискотеке для российского диктатора. Он вышел в январе 2021 года и стал международным хитом и, похоже, последней каплей для российской власти. Даже не для Навального (его пытались убить еще за год до этого), а для всех сторонников мятежного политика.

Фильм о тайном дворце Путина посмотрели почти 130 миллионов раз:

Отравление Навального и лечение в Германии

20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске и госпитализировали. Это спасло Навальному жизнь – он впал в кому, но врачам удалось вернуть политика к жизни.

Далее Навального вывезли из России в Германию в знаменитую клинику "Шарите", где лечили Ющенко и Кернеса. Там стало известно, что Навального пытались отравить российским военным газом "Новичок", – диагноз лично обнародовала канцлер Германии Ангела Меркель.

Позже, выяснилось, что это дело рук российских специальных служб. Более того, команда Навального вместе с иностранными журналистами (в частности, с Bellingcat) установили их личности и даже восстановили детали всей операции, включая отравление трусов Навального.



Результаты расследования об отравлении выложили в новом фильме, который также мгновенно стал хитом.

Расследование об отравлении Навального: смотрите видео

Возвращение в Россию и заключение в тюрьму

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию и сразу был задержан российскими силовиками. Причиной стало то, что Навальный не посещал участкового, пока был в коме. Этим он нарушил условия своего условного срока, который получил по сфабрикованному делу "Ив Роше".

Таким образом российские власти захотели "закрыть" оппозиционера, изменив условный срок на реальный – вместо 3,5 лет он должен был просидеть в колонии 2 года и 8 месяцев.

Для надежности Навальному придумали новое дело – об оскорблении ветерана. Дальше еще были дела о мошенничестве, неуважении к суду, экстремизме и так далее. Навального возили на суды прямо из тюрьмы и рандомно навешивали новые сроки – 9 лет, 19 лет.



Российская власть будто соревновалась с цивилизованным миром, который назвал Навального "узником совести" ("Международная амнистия"), присудил премию Сахарова (Европарламент), фильм о Навальном получил "Оскар" (его получала жена политика Юлия Навальная с детьми). В ответ на это официальная Россия только увеличивала градус абсурда и издевательств.

Все это время Навального начали травить в колониях – он не вылезал из штрафных изоляторов и получал многочисленные наказания за вымышленные нарушения. Его постоянно перевозили с места на место – издевались как физически, так и ментально.

Последним таким местом стала Исправительно-трудовая колония №3 в Ямало-Ненецком автономном округе в поселке Харп. Она имеет неофициальное название "Полярный волк" и задумывалась как место заключения для самых страшных преступников (в понимании Путина – политических, потому что там, например, отбыл часть срока бизнес-партнер Ходорковского – Платон Лебедев).

Там сердце Навального наконец не выдержало издевательств. Навальному было всего 47 лет.



Официальная Россия нашла виновных в смерти Навального и сумела в этом расследовании не выйти на саму себя / Скриншот

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Арест и смерть Навального не остановили репрессии против его сторонников. Полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года сняло все предохранители. На сторонников Навального началась охота, силовики объявили всех их террористами. Аресты и реальные сроки получили активисты, те, кто только донатил политику, адвокаты и просто обычные люди.

При этом главные персоны команды Навального все же сбежали из России и сейчас предлагают бороться с режимом Путина путем включения фонариков и покупкой мерча где-то в Европе или Америке.