Сегодня президент Украины прибыл в Берлин для переговоров с Шольцом. Во время брифинга с немецким партнером глава государства получил известие о гибели российского оппозиционера.

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Его убили

Зеленский несколькими словами прокомментировал смерть Навального. Президент предположил, что это было убийство.

По его словам, Навальный повторил судьбу других тысячи замученных и доведенных до смерти Путиным.

Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно поэтому российский диктатор не должен сберечь ничего. "Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил украинский лидер.

Путин убирает конкурентов

В Офисе президента тоже прокомментировали новость о смерти Навального. Андрей Ермак назвал Путина "максимальным злом", которое боится конкуренции.

Чиновник подчеркнул, что случившееся с российским оппозиционером должно быть сигналом для тех, кто считает возможными переговоры с главой Кремля. Тот доказал еще раз, что верить ему нельзя. Единственный язык, который понимает Путин, – это сила.

Появилась реакция ЕС и НАТО

В Евросоюзе не удивлены произошедшим, ведь Кремль не впервые физически расправляется со своими оппонентами. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Навальный "боролся за ценности свободы и демократии, ради своих идеалов он принес самую высокую жертву". Он назвал российский режим ответственным за его смерть.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все обстоятельства гибели Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.

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