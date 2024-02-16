Сегодня президент Украины прибыл в Берлин для переговоров с Шольцом. Во время брифинга с немецким партнером глава государства получил известие о гибели российского оппозиционера.
Смотрите также Путин – максимальное зло, которое боится конкуренции: в ОП отреагировали на смерть Навального
Его убили
Зеленский несколькими словами прокомментировал смерть Навального. Президент предположил, что это было убийство.
По его словам, Навальный повторил судьбу других тысячи замученных и доведенных до смерти Путиным.
Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции,
– заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно поэтому российский диктатор не должен сберечь ничего. "Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил украинский лидер.
Путин убирает конкурентов
В Офисе президента тоже прокомментировали новость о смерти Навального. Андрей Ермак назвал Путина "максимальным злом", которое боится конкуренции.
Чиновник подчеркнул, что случившееся с российским оппозиционером должно быть сигналом для тех, кто считает возможными переговоры с главой Кремля. Тот доказал еще раз, что верить ему нельзя. Единственный язык, который понимает Путин, – это сила.
Появилась реакция ЕС и НАТО
В Евросоюзе не удивлены произошедшим, ведь Кремль не впервые физически расправляется со своими оппонентами. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Навальный "боролся за ценности свободы и демократии, ради своих идеалов он принес самую высокую жертву". Он назвал российский режим ответственным за его смерть.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все обстоятельства гибели Навального должны быть установлены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.
Навальный умер в колонии: что известно
- 16 февраля пропагандистские медиа со ссылкой на ФСИН в месте, где отбывал наказание Навальный, сообщили о его смерти.
- Предварительно политик умер во время прогулки. Ему внезапно стало плохо. Он упал в обморок. Вероятно, у него оторвался тромб.
- Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что главе Кремля уже доложили об этой ситуации.
- Тем временем в команде Навального отметили, что нет подтверждений его смерти. Адвокат оппозиционера уехал в поселок Харп, где его содержали для выяснения всех обстоятельств.
- Кроме того, защитник Навального рассказал, что виделся с ним в среду и тот чувствовал себя хорошо.