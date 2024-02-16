Украина и Германия 16 февраля подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Это произошло во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский прибыл в Берлин

Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно стало продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины. Ранее Украина подписывала подобные договоры с другими союзниками.

Это "Европейской правде" подтвердил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Детали обнародуют позже, а именно после совместного брифинга Зеленского и Шольца, который начнется в ближайшее время.

Шольц сделал важные заявления

По его словам, в 2024 году Германия потратит на поддержку Украины 15 миллиардов евро. Также канцлер отметил, что нашему государству будет трудно без помощи Соединенных Штатов Америки. Кроме этого, он считает, что Европа должна увеличить свой вклад.

Переговоры по Украине не имеют смысла, если говорится о ее капитуляции,

– подчеркнул он.

Зеленский 16 февраля прибыл в Германию