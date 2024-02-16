Україна та Німеччина 16 лютого підписала угоду про "гарантії безпеки". Це сталося під час візиту президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський прибув до Берліна

Україна та Німеччина підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Вона стала продовженням декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. Раніше Україна підписувала подібні договори з іншими союзниками.

Це "Європейській правді" підтвердив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров.

Деталі оприлюднять згодом, а саме після спільного брифінгу Зеленського та Шольца, який розпочнеться найближчим часом.

Шольц зробив важливі заяви

За його словами, у 2024 році Німеччина витратить на підтримку України 15 мільярдів євро. Також канцлер зазначив, що нашій державі буде важко без допомоги Сполучених Штатів Америки. Крім цього, він вважає, що Європа повинна збільшити свій вклад.

Переговори по Україні не мають сенсу, якщо мовиться про її капітуляцію,

– наголосив він.

Зеленський 16 лютого прибув до Німеччини