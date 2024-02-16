Сторони, як очікується, підпишуть двосторонню безпекову угоду між Німеччиною та Україною. Після чого Зеленський зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром.

Дивіться також Зеленський прибуде в Берлін і Париж: що чекати Україні від робочого візиту президента

Український лідер прибув до Німеччини

Володимир Зеленський розповів, що попереду два важливих дні.

Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир,

– мовиться у повідомленні президента.

Український президент приземлився у Берліні / Фото Володимира Зеленського

За його словами, наразі заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський прибув із візитом до Німеччини / Фото Володимира Зеленського

Водночас у Німеччині підтвердили, що Зеленський і Шольц підпишуть безпекову угоду. За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у Федеральній канцелярії "буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки".

Зокрема, в адміністрації французького очільника також розповіли, що у Парижі Зеленський і Макрон підпишуть двосторонню угоду про безпеку.

Ще раніше Макрон заявив, що Франція веде переговори про двосторонню угоду за зразком тієї 10-річної угоди, яку Україна нещодавно уклала з Великою Британією.

Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом

Оновлено. В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина. Відомо, що він вже зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Лідери уже почали переговори.

Зеленський зустрівся з канцлером ФРН / Фото ОП

Зокрема, в Офісі Президента підтвердили інформацію, що Зеленський і Шольц підпишуть угоду про гарантії безпеки.

Як мовиться на сайті Офісу Президента, за підсумками переговорів заплановане підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Президент України розпочав перемовини з Олафом Шольцом / Фото ОП

Володимир Зеленський та Олаф Шольц також обговорять питання підтримки України на шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

Раніше було укладено безпекову угоду з Великою Британією: головне