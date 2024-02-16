Також робочий візит президент України здійснює задля підписання двосторонніх документів про "гарантії безпеки".

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Що відомо про візит Зеленського до Парижа та Берліна

За даними видання, Берлін та Париж, ймовірно, готові укласти відповідні угоди з Україною за прикладом Лондона раніше у січні. Однак, наразі деталі документів, які будуть підписані з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, поки невідомі.

Підписання двосторонньої угоди між Парижем і Києвом очікується в Єлисейському палаці в столиці Франції ввечері 16 лютого. Як розповіли французькі офіційні особи, ця угода включала економічні та фінансові елементи й не обмежувалася військовими.

Логіка, що стоїть за цим, полягає в підтримці України в довгостроковій перспективі, щоб змусити російську агресію провалитися,

– зазначив один французький чиновник.

Також у виданні зазначили, що Німеччина у питанні оборонної допомоги Україні наполягає як на європейських, так і на американських партнерах щодо більш суворих зобов'язань стосовно військових поставок для Києва.

Відповідно до заяв міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Берлін передбачає 3,5 мільярда євро на постачання боєприпасів цього року і поставить в 3 – 4 рази більше у 2024 році порівняно з 2023 роком.

Крім цього, у Німеччині підтвердили, що Зеленський і Шольц підпишуть безпекову угоду. За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у Федеральній канцелярії "буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки".

Також відомо, що після пресконференції Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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