Нагадаємо, що Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого. Тобто законодавці так і не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

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У Мюнхені відкривається конференція

Близько 50 світових лідерів планують відвідати щорічний захід, який вважається провідним у світі форумом для обговорення політики міжнародної безпеки. Відомо, що уряди Росії та Ірану запрошені на зустріч не були.

За попередньою інформацією, в перший день відкриття конференції виступить віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вже згодом, а саме – 17 лютого, своє слово скаже і президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, як повідомили у Білому домі, віцепрезидентка США зустрінеться з українським лідером під час конференції. До неї також приєднається державний секретар Ентоні Блінкен.

Зауважимо, що минулого року президент України виступав на засіданні онлайн. Цього ж разу Володимир Зеленський вперше особисто виступить на конференції після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Віцепрезидентка США має запевнити союзників у тому, що Вашингтон залишається відданим захищати їхню безпеку. Такий крок є важливим після скандальних заяв Трампа щодо Північноатлантичного альянсу.

Раніше повідомлялося, що за словами Трампа, якби Росія напала, то він би не допомагав тим країнам-членам НАТО, які до оборонного бюджету Альянсу не сплачують внески. Ці слова викликали обурення серед світової спільноти.

Камала Гарріс також висловить упевненість у тому, що американський народ продовжить підтримувати підхід адміністрації Байдена до України, яка залежить від економічної й військової допомоги своїх західних союзників.

Зауважимо, що увечері 15 лютого Володимир Зеленський анонсував свою зустріч із міжнародними партнерами. Він повідомив про плани зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Крім того, лідери готуються підписати нові угоди.