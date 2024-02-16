Заяви про можливий вихід США з НАТО лунали від кандидата в президенти США Дональда Трампа. Такий крок він хоче зробити у разі своєї перемоги у виборах.

Цікаво У НАТО не бачать жодної військової загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу

Столтенберг пояснив, чому не вважає, що США вийдуть з НАТО

Генсек НАТО, коментуючи заяви Трампа про ймовірний перегляд ролі США в Альянсі, наголосив, що Сполучені Штати мають зберегти свою роль в організації.

Я очікую, що США лишаться сильною складовою,

– заявив Столтенберг.

Ба більше, він запевнив, що є три ключові причини для його впевненості. Зокрема, збереженні ролі США в НАТО є в національних безпекових інтересах країни. Також на це впливає сильна двопартійна підтримка Альянсу у Конгресі.

До того ж Столтенберг наголосив, що критика Трампа звучить не на адресу самого НАТО, а на адресу європейських членів Альянсу.

Водночас генеральний секретар НАТО утримався від критики на адресу Трампа. До цього критичні заяви від Столтенберга на адресу Трампа лунали кілька разів протягом останніх днів.

Трамп думає вивести США з НАТО