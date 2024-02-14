Втім, в Альянсі не виключають потенційний ризик гібридних та кібернетичних атак. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.
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В Альянсі не бачать загрози з боку Росії
Очільник НАТО зазначив, що Альянс серйозно ставиться до потенційних гібридних загроз з боку Росії. Втім, союзники не очікують військових атак на країни НАТО.
Ми не бачимо жодної реальної загрози військового нападу на будь-якого союзника по НАТО.Але, звичайно, існує постійний ризик різних гібридних атак, кібернетичних та інших видів гібридних дій проти союзників по НАТО,
– заявив Столтенберг.
Генсек додав, що союзники активно відстежують ситуацію вздовж кордону з Росією, аби вчасно реагувати на будь-які виклики. Столтенберг також зазначив, що під час війни в Україні НАТО засвоїла багато уроків для себе, але найголовніший – це бути об’єднаними.
Інша річ, яку зробило НАТО, коли відбулося повномасштабне вторгнення, - це збільшення нашої основної присутності у східній частині альянсу. Ми зробили це для того, щоб дуже чітко донести до Москви, що президент Путін не повинен навіть думати про ескалацію цього конфлікту за межами України,
– наголосив очільник Альянсу.
Зауважимо, раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що НАТО має готуватися до можливої затяжної конфронтації з Росією. За словами очільника Альянсу, ця конфронтація може тривати десятиліттями.
У НАТО стурбовані ймовірним нападом Росії: останні новини
- Нещодавно міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може найближчим часом напасти на Північноатлантичний альянс. За його словами, це може статися протягом найближчих 3 – 5 років. Причиною цьому є те, що можливості Росії з виробництва зброї значно зросли.
- Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу. Він закликав німецьку армію бути готовою до такого розвитку подій. Водночас німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.
- Крім того, постійний секретар Військового міністерства оборони Естонії Кусті Салм зауважив, що якби Росія мала можливість, то вона б вже могла використати свій військовий потенціал для війни з НАТО. Однак наразі, за словами посадовця, країну-агресорку стримує війна в Україні.