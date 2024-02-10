Столтенберг також сказав, що російська агресія може поширитися на інші країни. Це може статися у разі ймовірної перемоги країни-агресорки проти нашої держави.
До теми Зброя в Україну – це шлях до миру, – Єнс Столтенберг
У НАТО зробили попередження щодо конфронтації з Росією
Генеральний секретар НАТО наголосив на необхідності для Альянсу підготуватися до можливої тривалої конфронтації з Росією. Тому Столтенберг закликав країни-члени прискорити розвиток своєї оборонної промисловості для посилення своєї готовності.
Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни,
– сказав він.
Наголошуючи на необхідності стримування російської агресії, Столтенберг підкреслив важливість продовження підтримки України і зміцнення військового потенціалу НАТО. Занепокоєння Столтенберга пов'язане з тривалою підготовкою Росії, як економічною, так і іншою, до тривалого конфлікту.
Очільник НАТО зауважив, що Альянсу треба швидше відновити й розширити промислову базу, щоб збільшити постачання в Україну і поповнити власні запаси.
"Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту", – пояснив Столтенберг.
Варто зазначити, що низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджала про ризик агресії Росії у найближчому майбутньому.
У НАТО занепокоєні можливим напад Росії на Альянс
- Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен висловив думку, що Росія може найближчим часом напасти на Північноатлантичний альянс. Глава данської Міноброни зазначив, що це може статися у найближчі 3 – 5 років, і про це свідчить нарощення Росією виробництва зброї.
- Постійний секретар Військового міністерства оборони Естонії Кусті Салм зауважив, що якби Росія мала можливість, то вона б вже могла використати свій військовий потенціал для війни з НАТО. Однак наразі, за словами посадовця, країну-агресорку стримує війна в Україні.
- Про те, що Росія може готуватися напасти на НАТО говорив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він закликав Збройні сили Німеччини бути готовим до подібного розвитку подій.