Столтенберг також сказав, що російська агресія може поширитися на інші країни. Це може статися у разі ймовірної перемоги країни-агресорки проти нашої держави.

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У НАТО зробили попередження щодо конфронтації з Росією

Генеральний секретар НАТО наголосив на необхідності для Альянсу підготуватися до можливої тривалої конфронтації з Росією. Тому Столтенберг закликав країни-члени прискорити розвиток своєї оборонної промисловості для посилення своєї готовності.

Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни,

– сказав він.

Наголошуючи на необхідності стримування російської агресії, Столтенберг підкреслив важливість продовження підтримки України і зміцнення військового потенціалу НАТО. Занепокоєння Столтенберга пов'язане з тривалою підготовкою Росії, як економічною, так і іншою, до тривалого конфлікту.

Очільник НАТО зауважив, що Альянсу треба швидше відновити й розширити промислову базу, щоб збільшити постачання в Україну і поповнити власні запаси.

"Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту", – пояснив Столтенберг.

Варто зазначити, що низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджала про ризик агресії Росії у найближчому майбутньому.

У НАТО занепокоєні можливим напад Росії на Альянс