Міністр оборони Борис Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими. Про це він розповів в інтерв'ю.

До слова Ми на початку війн Росії, – ексочільник МЗС Німеччини сказав, проти кого Путін ще може воювати

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня"

Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.

Пісторіус не вважає ймовірним напад агресора саме зараз. Втім, схильний довіряти заявам експертів, що війна може розгорнутися у найближчі кілька років.

Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО,

– підкреслив глава Міноборони.

Також посадовець зауважив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.

Коли Росія може напасти на європейські країни