Министр обороны Борис Писториус призвал немецкие Вооруженные силы быть готовыми. Об этом он рассказал в интервью.
К слову Мы в начале войн России, – экс-глава МИД Германии сказал, против кого Путин еще может воевать
"Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день"
Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5 – 8 лет.
Писториус не считает вероятным нападение агрессора именно сейчас. Впрочем, склонен доверять заявлениям экспертов, что война может развернуться в ближайшие несколько лет.
Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день, в последнее время снова в адрес наших друзей в странах Балтии. Поэтому мы должны учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО,
– подчеркнул глава Минобороны.
Также чиновник отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать Вооруженные силы Германии быть готовыми к такому сценарию.
Когда Россия может напасть на европейские страны
- Заметим, что в конце 2023 года Борис Писториус отметил, что Европе следует готовиться к новым военным угрозам.
- Министр обороны Германии подчеркнул, что к угрозам кремлевского диктатора следует отнестись серьезно. В частности, они касаются стран Балтии, Грузии и Молдовы.
- Россия уже увеличивает производство оружия, что тоже может свидетельствовать о ее подготовке к нападению на другие государства.
- "Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия нас могут ожидать угрозы. Но к тому времени мы будем готовы к этому", – сказал Писториус.