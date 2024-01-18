Эксочельщик МИД Германии Йошка Фишер заявил, что российский президент Владимир Путин может напасть на еще одну страну. он полагает, что под прицелом России может находиться Молдова.

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"Мы в начале русских войн"

Фишер выразил мнение, что Молдова уже долго находится в поле зрения агрессора.

Мы только в начале русских ревизионных войн. Путин хочет вернуть бывшие советские территории,

– отметил эксчельник МИД Германии.

В то же время, он уверен, что Путин вряд ли осмелится напасть на одну из стран НАТО. Дипломат сказал, что война в Украине показала ему, что России будет тяжело успевать по оружейным технологиям НАТО. По его словам, лучше всего мир может сделать для мира – массово перевооружиться.

Он подчеркнул, что никто не должен думать, что он может атаковать территорию Североатлантического союза.

НАТО ближе к войне с Россией, чем большинство людей может понять