Эксочельщик МИД Германии Йошка Фишер заявил, что российский президент Владимир Путин может напасть на еще одну страну. он полагает, что под прицелом России может находиться Молдова.
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"Мы в начале русских войн"
Фишер выразил мнение, что Молдова уже долго находится в поле зрения агрессора.
Мы только в начале русских ревизионных войн. Путин хочет вернуть бывшие советские территории,
– отметил эксчельник МИД Германии.
В то же время, он уверен, что Путин вряд ли осмелится напасть на одну из стран НАТО. Дипломат сказал, что война в Украине показала ему, что России будет тяжело успевать по оружейным технологиям НАТО. По его словам, лучше всего мир может сделать для мира – массово перевооружиться.
Он подчеркнул, что никто не должен думать, что он может атаковать территорию Североатлантического союза.
НАТО ближе к войне с Россией, чем большинство людей может понять
- Отношения между НАТО и Россией достаточно напряженные. Последняя постоянно угрожает Альянсу войной, поэтому там считают, что на самом деле противостояние может начаться раньше, чем мы ожидаем. Норвежский аналитик Фабиан Гоффман считает, что страны НАТО ближе к войне с Россией, чем готовы понять. По его словам, сейчас "временное окно" для перевооружения.
- Кроме того, важно быть осторожными по поводу предположений, что война с НАТО будет разворачиваться подобным образом, как с Украиной, хотя и в других масштабах. На самом деле война между НАТО и Россией, скорее всего, приобретет совсем другую форму, считает аналитик.
- Он подчеркнул, что нужно вовремя прекратить военные действия, учитывая, что победа должна быть одержана до того, как обычное преимущество НАТО начнет действовать. Две ключевые концепции играют решающую роль: удары деэскалации и агрессивная санктуаризация.