Норвежский аналитик Фабиан Гоффман считает, что страны НАТО ближе к войне с Россией, чем готовы понять. По его словам, сейчас "временное окно" для перевооружения.

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Это не будет похоже на войну в Украине

Аналитик подчеркнул, что Россия не смотрит на возможный конфликт, как это делают в НАТО. Там его рассматривают совсем по-другому.

Кроме того, важно быть осторожными по поводу предположений, что война с НАТО будет разворачиваться подобным образом, хотя и в других масштабах. На самом деле война между НАТО и Россией, скорее всего, приобретет совсем другую форму, считает аналитик.

Он убежден, что Россия не планирует крупномасштабную войну с НАТО, к которой там в первую очередь готовятся. Россия уже знает, что при таком сценарии будет уступать.

Российское мышление о войне с НАТО обращается вокруг концепции контроля и управления эскалацией.

Основная цель России в войне с НАТО – эффективно справиться с эскалацией и как можно быстрее прекратить войну на выгодных для нее условиях.

– отметил аналитик.

Он подчеркнул, что нужно вовремя прекратить военные действия, учитывая, что победа должна быть одержана до того, как обычное преимущество НАТО начнет действовать. Две ключевые концепции играют решающую роль: удары деэскалации и агрессивная санктуаризация.

Россия сможет расширить "ядерный зонтик"

Вместо полного поражения НАТО в продолжительной наземной войне Россия будет пытаться заставить НАТО подчиниться, сигнализируя о способности наносить все больший вред.

Это приведет, в частности, к нанесению ударов по критически важной гражданской инфраструктуре в европейских странах НАТО. Аналитик объяснил, что это должно быть своеобразным сообщением правительствам стран НАТО: не поддерживайте своих союзников, если не хотите, чтобы ваше население страдало.

В то же время, Россия расширит свой ядерный зонтик над любой территорией НАТО, которую ей удастся захватить.

Это будет транслировать второе сообщение: любые попытки вернуть эту территорию, особенно внешними силами НАТО (США), приведут к ядерной эскалации,

– добавил Гоффман.

Психологический страх перед эскалацией, которая может привести к неприемлемому ущербу, должен открыть двери для переговоров о будущем НАТО и архитектуре безопасности в Европе – конечно, на условиях России.

Требуется баланс решимости

Такой сценарий боевых действий не соревнование сил, а прежде всего риск. Неизвестно, кто первым отступит, когда столкнется с перспективой широкомасштабной войны, в частности потенциальным обменом стратегическими ядерными боеголовками.

Историкам холодной войны известно, что баланс военной силы не зависит от результатов соревнований. Их часто определяют балансом решительности – относительной готовностью оставаться непоколебимыми, даже когда риски растут.

Если НАТО будет нерешительным, Россия может победить. Война, которая продолжается в Украине, дает России решающий урок – Западу не хватает решимости. Внутреннее разногласие и бесконечные дискуссии об эскалации лишь укрепляют убеждение России, что НАТО отступит, когда придет время.

НАТО имеет 2-3 года

Нехватка решительности Североатлантического союза означает, что Россия не должна ждать, пока ее обычная сила будет восстановлена.

Сценарии, когда у нас есть 5-10 лет на перевооружение после окончания войны, на мой взгляд, слишком оптимистичны. Я сторонник восточноевропейских государств, имеющих в лучшем случае 2-3 года с сегодняшнего дня, чтобы восстановить надежную позицию сдерживания по отношению к России. Иначе Россия скорее рано, чем поздно бросит нам вызов,

– считает Фабиан Гоффман.

Он отметил, что НАТО должна убедительно показать России, что она не может захватить какую-либо часть территории НАТО или угрожать ударами по критически важной инфраструктуре Североатлантического союза.

Кроме этого, по словам аналитика, также следует серьезно обсудить не только то, как сдержать войну, но и как ее вести.

Наша неготовность как в физическом пространстве, так и в плане нашей когнитивной способности продумывать эти сценарии вдохновляет Россию. С 2014 г. российские интеллектуалы широко и публично обсуждают, как выиграть войну против НАТО. Где наши прения?

– спросил он.

Подытоживая, он сказал, что Европе нужны усилия всего общества, чтобы навести порядок в делах.

НАТО готовится к войне с Россией, - Bild