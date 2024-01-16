Норвежский аналитик Фабиан Гоффман считает, что страны НАТО ближе к войне с Россией, чем готовы понять. По его словам, сейчас "временное окно" для перевооружения.
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Это не будет похоже на войну в Украине
Аналитик подчеркнул, что Россия не смотрит на возможный конфликт, как это делают в НАТО. Там его рассматривают совсем по-другому.
Кроме того, важно быть осторожными по поводу предположений, что война с НАТО будет разворачиваться подобным образом, хотя и в других масштабах. На самом деле война между НАТО и Россией, скорее всего, приобретет совсем другую форму, считает аналитик.
Он убежден, что Россия не планирует крупномасштабную войну с НАТО, к которой там в первую очередь готовятся. Россия уже знает, что при таком сценарии будет уступать.
Российское мышление о войне с НАТО обращается вокруг концепции контроля и управления эскалацией.
Основная цель России в войне с НАТО – эффективно справиться с эскалацией и как можно быстрее прекратить войну на выгодных для нее условиях.
– отметил аналитик.
Он подчеркнул, что нужно вовремя прекратить военные действия, учитывая, что победа должна быть одержана до того, как обычное преимущество НАТО начнет действовать. Две ключевые концепции играют решающую роль: удары деэскалации и агрессивная санктуаризация.
Россия сможет расширить "ядерный зонтик"
Вместо полного поражения НАТО в продолжительной наземной войне Россия будет пытаться заставить НАТО подчиниться, сигнализируя о способности наносить все больший вред.
Это приведет, в частности, к нанесению ударов по критически важной гражданской инфраструктуре в европейских странах НАТО. Аналитик объяснил, что это должно быть своеобразным сообщением правительствам стран НАТО: не поддерживайте своих союзников, если не хотите, чтобы ваше население страдало.
В то же время, Россия расширит свой ядерный зонтик над любой территорией НАТО, которую ей удастся захватить.
Это будет транслировать второе сообщение: любые попытки вернуть эту территорию, особенно внешними силами НАТО (США), приведут к ядерной эскалации,
– добавил Гоффман.
Психологический страх перед эскалацией, которая может привести к неприемлемому ущербу, должен открыть двери для переговоров о будущем НАТО и архитектуре безопасности в Европе – конечно, на условиях России.
Требуется баланс решимости
Такой сценарий боевых действий не соревнование сил, а прежде всего риск. Неизвестно, кто первым отступит, когда столкнется с перспективой широкомасштабной войны, в частности потенциальным обменом стратегическими ядерными боеголовками.
Историкам холодной войны известно, что баланс военной силы не зависит от результатов соревнований. Их часто определяют балансом решительности – относительной готовностью оставаться непоколебимыми, даже когда риски растут.
Если НАТО будет нерешительным, Россия может победить. Война, которая продолжается в Украине, дает России решающий урок – Западу не хватает решимости. Внутреннее разногласие и бесконечные дискуссии об эскалации лишь укрепляют убеждение России, что НАТО отступит, когда придет время.
НАТО имеет 2-3 года
Нехватка решительности Североатлантического союза означает, что Россия не должна ждать, пока ее обычная сила будет восстановлена.
Сценарии, когда у нас есть 5-10 лет на перевооружение после окончания войны, на мой взгляд, слишком оптимистичны. Я сторонник восточноевропейских государств, имеющих в лучшем случае 2-3 года с сегодняшнего дня, чтобы восстановить надежную позицию сдерживания по отношению к России. Иначе Россия скорее рано, чем поздно бросит нам вызов,
– считает Фабиан Гоффман.
Он отметил, что НАТО должна убедительно показать России, что она не может захватить какую-либо часть территории НАТО или угрожать ударами по критически важной инфраструктуре Североатлантического союза.
Кроме этого, по словам аналитика, также следует серьезно обсудить не только то, как сдержать войну, но и как ее вести.
Наша неготовность как в физическом пространстве, так и в плане нашей когнитивной способности продумывать эти сценарии вдохновляет Россию. С 2014 г. российские интеллектуалы широко и публично обсуждают, как выиграть войну против НАТО. Где наши прения?
– спросил он.
Подытоживая, он сказал, что Европе нужны усилия всего общества, чтобы навести порядок в делах.
НАТО готовится к войне с Россией, - Bild
- Германия готовится к атаке российских сил на восточном фронте НАТО. Эскалация между Россией и Альянсом началась уже в феврале 2024 года, говорится в секретном документе, который попал в издание.
- Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Согласно ему, Россия имеет запустить очередную волну мобилизации и призвать в армию еще 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине и до июня отвергает украинскую армию.
- Уже в октябре 2024 г. может возникнуть обострение, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" происходит искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".