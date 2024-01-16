Норвезький аналітик Фабіан Гоффман вважає, що країни НАТО ближче до війни з Росією, ніж готові усвідомити. За його словами, зараз "часове вікно" для переозброєння.

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Це не буде схоже на війну в Україні

Аналітик наголосив, що Росія не дивиться на можливий конфлікт так само, як це роблять в НАТО. Там його розглядають зовсім інакше.

Крім того, важливо бути обережними щодо припущень, що війна з НАТО розгортатиметься подібним чином, хоча й у інших масштабах. Насправді війна між НАТО та Росією, швидше за все, набуде зовсім іншої форми, вважає аналітик.

Він переконаний, що Росія не планує великомасштабну війну з НАТО до якої там в першу чергу готуються. Росія вже знає, що за такого сценарію буде поступатися.

Російське мислення щодо війни з НАТО обертається навколо концепції контролю та управління ескалацією.

Основна мета Росії у війні з НАТО – ефективно впоратися з ескалацією та якнайшвидше припинити війну на вигідних для неї умовах,

– зазначив аналітик.

Він підкреслив, що потрібно вчасно припинити військові дії, враховуючи, що перемогу потрібно здобути до того, як звичайна перевага НАТО почне діяти. Дві ключові концепції відіграють вирішальну роль: удари деескалації та агресивна санктуаризація.

Росія зможе розширити "ядерну парасольку"

Замість повної поразки НАТО в тривалій наземній війні Росія намагатиметься змусити НАТО підкоритися, сигналізуючи про здатність завдавати все більшої шкоди.

Це призведе, зокрема, до завдання ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі в європейських країнах НАТО. Аналітик пояснив, що це має бути своєрідним повідомлення урядам країн НАТО: не підтримуйте своїх союзників, якщо не хочете, щоб ваше населення страждало.

Водночас Росія розширить свою ядерну парасольку над будь-якою територією НАТО, яку їй вдасться захопити.

Це транслюватиме друге повідомлення: будь-які спроби повернути цю територію, особливо зовнішніми силами НАТО (США), призведуть до ядерної ескалації,

– додав Гоффман.

Психологічний страх перед ескалацією, яка зрештою може призвести до неприйнятної шкоди, має відкрити двері для переговорів про майбутнє НАТО та архітектуру безпеки в Європі – звісно, на умовах Росії.

Потрібен баланс рішучості

Такий сценарій бойових дій є не змаганням сил, а передусім ризиком. Невідомо, хто першим відступить, коли зіткнеться з перспективою широкомасштабної війни, зокрема, потенційним обміном стратегічними ядерними боєголовками.

Історикам холодної війни відомо, що баланс військової сили не залежить від результатів змагань. Натомість їх часто визначають балансом рішучості – відносною готовністю залишатися непохитними, навіть коли ризики зростають.

Якщо НАТО буде нерішучим, Росія може перемогти. Війна, яка триває в Україні, дає Росії вирішальний урок – Заходу бракує рішучості. Внутрішня розбіжність і нескінченні дискусії про ескалацію лише зміцнюють переконання Росії, що НАТО відступить, коли настане час.

НАТО має 2 – 3 роки

Брак рішучості Альянсу означає, що Росії не потрібно чекати, поки її звичайна сила буде відновлена.

Сценарії, коли ми маємо 5-10 років на переозброєння після закінчення війни, на мій погляд, занадто оптимістичні. Я прихильник східноєвропейських держав, які мають у кращому випадку 2-3 роки від сьогодні, щоб відновити надійну позицію стримування стосовно Росії. Інакше Росія скоріше рано, ніж пізно кине нам виклик,

– вважає Фабіан Гоффман.

Він зазначив, що НАТО має переконливо показати Росії, що вона не може захопити будь-яку частину території НАТО або погрожувати ударами по критично важливій інфраструктурі Альянсу.

Крім цього, за словами аналітика, також варто серйозно обговорити не лише те, як стримати війну, але й те, як її вести.

Наша неготовність як у фізичному просторі, так і в плані нашої когнітивної здатності продумувати ці сценарії надихає Росію. З 2014 року російські інтелектуали широко та публічно обговорюють, як виграти війну проти НАТО. Де наші дебати?

– запитав він.

Підсумовуючи, він сказав, що Європі, потрібні зусилля всього суспільства, щоб навести порядок у справах.

НАТО готується до війни з Росією, – Bild