Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що Росія не відчуває відповідальності за воєнні злочини. Відтак Заходу треба посилити військову допомог Україні, щоб наша держава могла позбавити Кремль можливості шантажувати інші країни.

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Каллас зауважила, що у випадку гіпотетичного перемир’я у війні з Україною, Росії знадобиться від 3 до 5 років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО. Про це вона говорила, посилаючись на оцінки естонської розвідки.

Це залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза для того, щоб зібрати свої ресурси та сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію,

– наголосила прем'єрка.

За її словами, підтримку України треба посилити, а НАТО ухвалити стратегію стримування Росії. Для цього також треба переглянути збільшення оборонних витрат країн-членів учасниць.

"Росія ніколи не програвала свою останню колоніальну війну. Я багато читаю та намагаюся зрозуміти, як ми можемо розірвати це історичне коло. І ключовим елементом для цього є відповідальність. Росія не несла відповідальності за скоєні злочини", – підкреслила Каллас.

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