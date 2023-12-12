В ISW пояснили також, на що спрямовані наміри Кремля розширити російський військово-морський потенціал. Адже буквально днями Владімір Путін взяв участь у церемонії підняття прапорів двох атомних підводних човнів стратегічного призначення.

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Мовиться про багатоцільову субмарину "Красноярськ" та стратегічну "Імператор Олександр III".

Що в ISW кажуть про наміри Кремля

Владімір Путін висловив намір розширити військово-морський потенціал Росії в районах далеко за межами України та Східної Європи, ймовірно, намагаючись зміцнити та розширити здатність Росії загрожувати Заходу,

– переконані аналітики.

Вони також згадують заяву глави Кремля, який сказав, що два нових підводних човни увійдуть до складу російського Тихоокеанського флоту (Східного військового округу) для нібито захисту далекосхідних кордонів Росії.

Також диктатор запевнив, що вони планують кількісно посилити російський флот і зміцнити російську військово-морську міць в Арктиці та на Далекому Сході, а також у Чорному, Балтійському та Каспійському морях.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважують, що створення та запуск нових військово-морських кораблів є дорогим і трудомістким заходом. Своєю чергою зацікавленість Путіна в розширенні російських військово-морських можливостей у всіх областях, де Росія має військово-морські бази, свідчить про те, що Кремль може мати намір включити розширення військово-морських сил у частину своїх довгострокових зусиль з розширення збройних сил.

Довгострокові зусилля російської армії з реструктуризації та розширення спрямовані на те, щоб підготувати Росію до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО, а виділення дорогих військово-морських ресурсів у райони за межами України та Східної Європи, ймовірно, має на меті загрожувати НАТО та його союзникам у багатьох регіонах,

– переконані аналітики ISW.

За їхніми даними, Путін постійно наголошує, що країна-терористка є морською державою. Однак фахівці наразі вважають незрозумілим, чи зможуть російські військово-морські виробники виробляти стратегічні військово-морські кораблі бажаного Кремлем масштабу та якості в найближчі роки.

Проте аналітики додали, що Кремль продовжує зусилля щодо поступової мобілізації своєї оборонної промислової бази та може зосередити сили на морських виробниках.

Зверніть увагу! Російський диктатор Владімір Путін вже заявив 8 грудня, що йтиме на вибори президента Росії, які заплановані на 15 – 17 березня 2024 року. Володимир Зеленський сказав, що російський диктатор переміщує економіку Росії на "військові рейки", напрямок яких – Європа. За словами українського лідера, Кремль не задовольниться лише частиною або навіть цілою Україною.