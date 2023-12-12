Перед публікою він окреслив злочинні наміри Владіміра Путіна. Також глава української держави наголосив, що захоплення частини або цілої України – далеко не все, чого прагне Росія.

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Путін і Росія на "військових рейках"

Зараз він переміщує російську економіку та суспільство на те, що він називає "військовими рейками". На жаль, він мав час для того, щоб це зробити. І напрямок цих "військових рейок" чітко видно,

– зазначив президент.

Він висловив переконання, що усі бачать як Росія не лише атакує українські землі, українські ресурси або людей. Країна-агресорка не задовольниться лише частиною або навіть цілою Україною.

Глава держави наголосив, що Україна для Росії – "лише перший крок для того, щоб діяти як стара імперія, яка померла у 1989 році".

І щоб створювати виклики для свободи, як це робив російський цар. Путін повинен програти, і повинен програти кожен, хто вбачає в російській війні проти України свою власну ціль. І наш меседж має бути чітким і гучним: "Путін повинен програти!"

– підкреслив Зеленський.

Зауважимо, що Володимир Зеленський також окреслив головну ціль у 2024 році. Її він назвав під час свого виступу у Національному університеті оборони.

Головна ціль України у 2024 році

За словами глави держави, зараз ми можемо продемонструвати дітям й онукам, що таке справжня впевненість, яку демонстрували наші предки, коли руйнували Берлінську стіну. Він додав, що наразі потрібна не менша впевненість, ніж була тоді у президента США Рональда Рейгана.

Я вірю, що це наші спільні цілі, щоб безпека, встановлена після 1989 року, була повністю відновлена і збережена, щоб свобода, як і тоді, довела, що, "коли її кордони розширюються в одній країні, розширюється свобода для всіх людей" і, щоб наступного року, агресія ворога вільного світу почала руйнуватися, як та стіна,

– сказав президент України.

Він додав, що ми можемо зробити це реальністю. За словами Володимира Зеленського, дуже важливо, щоб політика не намагалася зрадити солдатів, бо, як і зброя, потрібна для їхнього захисту, свобода завжди потребує єдності.