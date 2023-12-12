Перед публикой он очертил преступные намерения Владимира Путина. Также глава украинского государства подчеркнул, что захват части или целой Украины – далеко не все, к чему стремится Россия.

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Путин и Россия на "военных рельсах"

Сейчас он перемещает российскую экономику и общество на то, что он называет "военными рельсами". К сожалению, у него было время для того, чтобы это сделать. И направление этих "военных рельсов" четко видно,

– отметил президент.

Он выразил убеждение, что все видят, как Россия не только атакует украинские земли, украинские ресурсы или людей. Страна-агрессор не удовлетворится только частью или даже всей Украиной.

Глава государства подчеркнул, что Украина для России – "только первый шаг для того, чтобы действовать как старая империя, умершая в 1989 году".

И чтоб создавать вызовы для свободы, как это делал российский царь. Путин должен проиграть и должен проиграть каждый, кто видит в российской войне против Украины свою собственную цель. И наш месседж должен быть четким и громким: "Путин должен проиграть!"

– подчеркнул Зеленский.

Заметим, что Владимир Зеленский также очертил главную цель в 2024 году. Ее он назвал во время своего выступления в Национальном университете обороны.

Главная цель Украины в 2024 году

По словам главы государства, сейчас мы можем продемонстрировать детям и внукам, что такое подлинная уверенность, которую демонстрировали наши предки, когда разрушали Берлинскую стену. Он добавил, что сейчас нужна не меньшая уверенность, чем тогда была у президента США Рональда Рейгана.

Я верю, что это наши общие цели, чтобы безопасность, установленная после 1989 года, была полностью восстановлена и сохранена, чтобы свобода, как и тогда, доказала, что "когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей" и , чтобы в следующем году, агрессия врага свободного мира начала разрушаться, как и стена,

– сказал президент Украины.

Он добавил, что мы можем это сделать реальностью. По словам Владимира Зеленского, очень важно, чтобы политика не пыталась предать солдат, потому что, как и оружие, необходимое для их защиты, свобода всегда нуждается в единстве.