Владимир Зеленский сказал, что Россия воспринимает Украину всего лишь как ступень перед тем, как бросить вызов свободе других демократических стран. По словам украинского президента, именно поэтому Путин должен потерпеть поражение.

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Россия противостоит Европе

Президент Украины подчеркнул, что российский президент Владимир Путин воюет не только против нашего государства, но на самом деле он противостоит всей объединенной Европе.

Он разрушает обычную жизнь в украинских городах, однако его настоящей целью является свобода, которую имеют люди от Варшавы до Чикаго и Йокогамы.

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Москва продвигает идею о победе диктатуры с частично рыночной экономикой может победить в глобальном противостоянии, чтобы демократические страны потеряли надежду. именно для этого Путин мобилизует своих союзников в разных частях мира: ХАМАС, Северную Корею и другие страны против свободы.

Кроме того, Россия также пытается распространять свою идеологию в демократических странах.

Владимир Зеленский в очередной раз повторил, что Россия не остановится на Украине. И именно поэтому он должен проиграть, ведь только так те, кто представляет себя на лекции в "университете агрессии" осознают это.

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