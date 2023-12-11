Во время выступления в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Он подчеркнул, что такие люди, как российский президент Владимир Путин, не должны даже надеяться завоевать свободу.
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Нам нужна уверенность
По словам Зеленского, сейчас мы можем показать нашим детям и внукам, что такое настоящая уверенность, продемонстрированная нашими предками, когда разрушали Берлинскую стену.
Зеленский подчеркнул, что сейчас нужна не меньшая уверенность, чем тогда была у президента США Рональда Рейгана.
Я верю, что это наши общие цели, чтобы безопасность, установленная после 1989 года, была полностью восстановлена и сохранена, чтобы свобода, как и тогда, доказала, что "когда ее границы расширяются в одной стране, расширяется свобода для всех людей" и , чтобы в следующем году, агрессия врага свободного мира начала разрушаться, как и стена,
– сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что мы можем сделать это реальностью.
Он также отметил, что очень важно, чтобы политика не пыталась предать солдат, потому что, как и оружие, необходимое для их защиты, свобода всегда нуждается в единстве.
Визит Зеленского в США
- Владимир Зеленский 11 декабря прибыл с визитом в США. Он уже провел встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Также там присутствовала делегация из Украины. В ее состав входят Андрей Ермак, а также Оксана Маркарова.
- Зеленский отметил, что они обсуждали вызовы для глобальной безопасности. Также говорилось о развитии событий на фронте и дальнейшем украинско-американском сотрудничестве в сфере обороны.
- Глава государства поблагодарил за исполнение договоренностей. В частности, касающихся усиления противовоздушной обороны. Также поблагодарил Остину и Брауна за их личное лидерство.