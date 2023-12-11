Під час свого виступу у Національному університеті оборони у Вашингтоні він наголосив, що такі люди, як російський президент Владімір Путін, не повинні навіть сподіватися завоювати свободу.

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Нам потрібна впевненість

За словами Зеленського, зараз ми можемо показати нашим дітям і онукам, що таке справжня впевненість, яку продемонстрували наші предки, коли руйнували Берлінську стіну.

Зеленський підкреслив, що зараз потрібна не менша впевненість, ніж була тоді у президента США Рональда Рейгана.

Я вірю, що це наші спільні цілі, щоб безпека, встановлена після 1989 року, була повністю відновлена і збережена, щоб свобода, як і тоді, довела, що, "коли її кордони розширюються в одній країні, розширюється свобода для всіх людей" і, щоб наступного року, агресія ворога вільного світу почала руйнуватися, як та стіна,

– сказав президент України.

Він наголосив, що ми можемо зробити це реальністю.

Він також зауважив, що дуже важливо, щоб політика не намагалася зрадити солдатів, бо, як і зброя, потрібна для їхнього захисту, свобода завжди потребує єдності.

Візит Зеленського до США