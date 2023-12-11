Під час зустрічі разом з Володимиром Зеленським була присутня українська делегація. У її складі – Андрій Єрмак, а також Оксана Маркарова.

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Що обговорили під час зустрічі

Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США,

– зазначив Зеленський.

Він зазначив, що обговорювали виклики для глобальної безпеки. Також мова йшла про розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оброни.

Глава держави подякував за виконання домовленостей. Зокрема тих, які стосуються посилення протиповітряної оборони. Також подякував Остіну та Брауну за їхнє особисте лідерство.