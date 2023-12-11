Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, цей візит свідчить про поглиблення співпраці України та США.

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Значення візиту Зеленського до США

Валерій Клочок переконаний, що у США приймуть рішення про виділення коштів на допомогу Україні. Присутність Володимира Зеленського додасть актуальності цьому питанню та означатиме, що Білий дім працює над підтримкою нашої держави.

Коли є заява, що Білий дім буде змушений піти на компроміси з республіканцями щодо збільшення фінансування та іншого, присутність Зеленського буде корисна і для одних, і для інших (демократів та республіканців – 24 Канал). Зокрема, і для нас,

– вважає він.

Для України важливе налагодження співпраці у військовій сфері зі США. Деякі зрушення вже є, військово-промисловий комплекс України розвивається.

Те, що Володимира Зеленського запросили і республіканці, і демократи виступити на засіданні сенаторів США, свідчить, що обидві партії зацікавлені продовжувати підтримку України.

Зеленський у США: що відомо