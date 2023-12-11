Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, цей візит свідчить про поглиблення співпраці України та США.
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Значення візиту Зеленського до США
Валерій Клочок переконаний, що у США приймуть рішення про виділення коштів на допомогу Україні. Присутність Володимира Зеленського додасть актуальності цьому питанню та означатиме, що Білий дім працює над підтримкою нашої держави.
Коли є заява, що Білий дім буде змушений піти на компроміси з республіканцями щодо збільшення фінансування та іншого, присутність Зеленського буде корисна і для одних, і для інших (демократів та республіканців – 24 Канал). Зокрема, і для нас,
– вважає він.
Для України важливе налагодження співпраці у військовій сфері зі США. Деякі зрушення вже є, військово-промисловий комплекс України розвивається.
Те, що Володимира Зеленського запросили і республіканці, і демократи виступити на засіданні сенаторів США, свідчить, що обидві партії зацікавлені продовжувати підтримку України.
Зеленський у США: що відомо
- 10 грудня Володимир Зеленський прибув до Аргентини. Він був присутнім на інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Український лідер мав нагоду поспілкуватися з аргентинським президентом.
- Повідомлялося, що після робочого візиту до Аргентини Володимир Зеленський вирушить до США. Президент Штатів Джо Байден запросив українського лідера до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії".
- Також Володимир Зеленський зранку 12 грудня виступатиме на зустрічі для всіх сенаторів на запрошення лідера демократів Чака Шумера, а також лідера республіканців Мітча Макконнелла.
- Крім того, президент України зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.