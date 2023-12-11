Для України почався надважливий "довгий тиждень", який може визначити не лише найближчі перспективи держави, але й магістральний курс на роки вперед. Його географія вражає. Мовиться про трикутник Буенос-Айрес – Вашингтон – Брюссель. Цей тиждень має показати, чи дійсно кліше "втома від України" бере гору в світі, чи таки існують ефективні ліки від "втоми" та чи може ними стати українська дипломатія. Про те, чого очікувати найближчими днями розповідає 24 Канал.

До теми Україну почули інші держави Латинської Америки: основне зі звернення Зеленського

Важлива зупинка в Кабо-Верде

Стартував "довгий тиждень" ще цих вихідних, коли президент України відправився на інавгурацію аргентинського колеги Хав'єра Мілея. Формальний привід було використано українською дипломатією по максимуму.

Що цікаво, президент Зеленський не просто так на шляху до Буенос-Айресу зробив зупинку в Кабо-Верде, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин із цією країною.

Зверніть увагу! В Кабо-Верде традиційно сильні позиції росіян – ще в часи СРСР вихідців з цих островів готували в якості диверсантів-командос, зокрема, в Криму (до речі, один з таких "кримчан" був подвійним агентом і в 1973 році вбив лідера місцевого визвольного руху прорадянського політика Амілкара Кабрала).



Нещодавно Кабо-Верде з'явилося в стрічках українських ЗМІ через спробу росіян прилаштувати на островах у якості посла Росії сумнозвісну діячку "русской вєсни" в Криму Наталію Поклонську. Тоді завдяки втручанню українських дипломатів у Португалії (українське посольство в Кабо-Верде відсутнє і за островами наглядають українські дипломатичні установи в Португалії та Сенегалі) цьому вдалося зарадити та повернути Поклонську в небуття. Нинішній візит Президента України дає надію на те, що подібних ексцесів буде менше, а політичні та економічні відносини між двома державами набудуть системного характеру.



Зеленський під час візиту до Кабо-Верде / Фото ОП

Буенос-Айрес: Україну нарешті почули в Латинській Америці

Ситуацію з епізодичними, до цього часу, стосунками між Україною та Кабо-Верде можна екстраполювати й на Південну Америку, адже за 30 років незалежності системної дипломатичної роботи з далеким, але важливим регіоном в України фактично не було. Як не було і єдиної концепції міждержавних відносин.

Ситуація почала змінюватися лише після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, коли з’ясувалося, що Латинська Америка в основному дивиться на Україну через російську оптику – завдяки активній пропаганді росіян – іспаномовна версія Russia Today виявилась доволі успішною.

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Виправляти ситуацію довелося пожежними методами. Частиною цієї програми стали:

велике турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Латинської Америки в травні 2023 року,

вереснева зустріч Зеленського з президентом Чилі Габріелем Боричем у Нью-Йорку (на відміну від інших держав регіону Чилі є послідовним симпатиком України), а також робота над організацією саміту "Україна – Латинська Америка",

велике інтерв'ю Зеленського південноамериканським ЗМІ та постійне залучення представників дипломатичних місій до мирних ініціатив України (зокрема, саміту миру в Джидді тощо).



Зустріч президентів України та Аргентини в Буенос-Айресі / Фото Офісу Президента України

З огляду на динаміку стосунків між Україною та Латинською Америкою візит президента Зеленського до Буенос-Айреса важко переоцінити. Адже це не просто "торгівля обличчям", але й пряма можливість перетягнути на свій бік країни Південної Америки. І тут важлива постать самого господаря свята – новообраного президента Аргентини Мілея.

Він займає послідовну проукраїнську позицію й обіцяє дотримуватись того ж курсу й на новій посаді. Таким чином, візит українського лідера – це не лише вияв поваги, але й запрошення до діалогу на найвищому рівні.



Володимир Зеленський на інавгурації Хав'єра Мілея / Фото AFP

Я дуже зацікавлений в об'єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений в саміті Україна – Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи,

– президент України Зеленський про цілі візиту до Буенос-Айресу.

Приклад Аргентини може та має бути показовим і стати тенденцією. Такі перспективи відкривають і зустрічі українського лідера з представниками Парагваю, Уругваю та Еквадору (до речі, посла в цій державі Україна отримала лише в серпні минулого року).

"Підтримка і потужний голос Латинської Америки на боці українського народу в нашій боротьбі за свободу і демократію дуже важливі для нас", – сказав Зеленський президенту Еквадору Даніелю Нобоа.

За цими підсумками можна говорити, що Україну нарешті почули в Латинській Америці. Але, звісно, це лише початок – і ніякі "набіги" на вищому рівні не розв'яжуть проблему – потрібна системна робота в регіоні. Нині бачимо, що таке бажання є – і це добрі новини.

Брюссель: чи буде зелено світло для України

Ще одним важливим сюжетом візиту Зеленського до Аргентини стала спонтанна та незапланована зустріч з іншим гостем інавгурації Мілея – угорським прем'єром Віктором Орбаном. Цей персонаж давно поводить себе як "троянський кінь" росіян у Євросоюзі та робить все, щоб завадити Україні не лише на шляху до євроінтеграції, але й зупинити та перекрити збройну та фінансову допомогу Україні.

У Буенос-Айресі Володимир Зеленський мав змогу провести свій улюблений дипломатичний прийом для спілкування з екзистенційними опонентами – "подивитись у вічі".

На полях інавгурації говорив із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи,

– Зеленський про розмову з Орбаном.

За словами члена української делегації, лідери двох країн розмовляли протягом 10 – 15 хвилин у кулуарах під час інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея, повідомляє Bloomberg.

Перші результати цієї розмови побачимо вже незабаром. У четвер, у Брюсселі почнеться Саміт ЄС, на якому будуть розглядатися надважливі для України (а також для Молдови, Грузії та Боснії) питання:

ймовірно буде оголошено про формальний початок процедури вступу нашої країни до ЄС;

також на Саміті можуть бути ухвалені рішення про надання Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро.

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Орбан виступає головним критиком обох ініціатив і всім своїм видом дає зрозуміти, що має "золоту акцію", здатну заблокувати обидва процеси. Європейська бюрократія при цьому запевняє, що має на цей випадок "захист від дурня", проте, недавній провал зустрічі Макрона з Орбаном, на якій французькій президент мав переконати угорця взятися за розум, залишає величезне поле для сумнівів.

Найважливіша зустріч у Вашингтоні

Навіть не сумніви, а реальні побоювання нині існують щодо ухвалення в США законопроєкту про допомогу Україні та іншим союзникам у розмірі 111 мільярдів доларів. Щоб голосування мало успіх, до США особисто їде сам Зеленський. Минулого тижня він планував взяти віртуальну участь у так званому "секретному брифінгу" в Сенаті, який мав переконати республіканців голосувати за законопроєкт, але натомість перетворився на повне фіаско.

Команда президента України такий розвиток подій зуміла передбачити та заздалегідь відмовилася від участі в сумнівної якості заході. Нині ж Зеленський матиме змогу особисто донести американським політикам, зокрема, спікеру Палати Конгресу Майку Джонсону позицію України.

Оскільки прохання Байдена про подальшу військову допомогу Києву застрягло в Конгресі, український президент на Капітолійському пагорбі і в Білому домі представить свої аргументи в ключовому етапі боротьби за повернення окупованої Росією території.

У той час як Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент,

– заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Очікується, що Зеленський особисто виступить на засіданні всіх сенаторів США.

Важливо Політичні ігри в США можуть стати для України катастрофою

Разом із командою буду в Вашингтоні – заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше – дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили,

– Зеленський про план дій у Вашингтоні.

Зверніть увагу! Паралельним курсом за Зеленським до США їде той самий Віктор Орбан – його запросили трампісти на заходи аналітичного центру Heritage Foundation (до речі, сам Трамп чомусь назвав Орбана президентом Туреччини).

Інсайдери заявляють, що шанс на ухвалення потрібних для України рішень суттєво зросли – демократи готові йти на поступки, а республіканці вже вдосталь показали своє "свято непослуху" та, схоже, прагнуть нарешті дистанціюватися від радикалів із так званого Кокусу Свободи.

У такій ситуації візит українського президента має потенціал стати соломинкою, що нарешті зламає хребта верблюду. Переговори та надважливі зустрічі почнуться вже у вівторок.