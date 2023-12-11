Для Украины началась сверхважная "длинная неделя", которая может определить не только ближайшие перспективы государства, но и магистральный курс на годы вперед. Ее география поражает. Речь идет о треугольнике Буэнос-Айрес – Вашингтон – Брюссель. Эта неделя должна показать, действительно ли клише "усталость от Украины" одерживает верх в мире, существует ли эффективное лекарство от "усталости" и может ли им стать украинская дипломатия. О том, чего ожидать в ближайшие дни, рассказывает 24 Канал.

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Важная остановка в Кабо-Верде

Стартовала "длинная неделя" еще в эти выходные, когда президент Украины отправился на инаугурацию аргентинского коллеги Хавьера Милея. Формальный повод был использован украинской дипломатией по максимуму.

Что интересно, президент Зеленский не просто так на пути в Буэнос-Айрес сделал остановку в Кабо-Верде, где встретился с премьер-министром страны Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой. Встреча стала первой в истории двусторонних отношений с этой страной.

Обратите внимание! В Кабо-Верде традиционно сильные позиции россиян – еще во времена СССР выходцев с этих островов готовили в качестве диверсантов-командос, в частности, в Крыму (кстати, один из таких "крымчан" был двойным агентом и в 1973 году убил лидера местного освободительного движения просоветского политика Амилкара Кабрала).



Недавно Кабо-Верде появилось в лентах украинских СМИ из-за попытки россиян пристроить на островах в качестве посла России печально известного деятеля "русской весны" в Крыму Наталью Поклонскую. Тогда благодаря вмешательству украинских дипломатов в Португалии (украинское посольство в Кабо-Верде отсутствует и за островами присматривают украинские дипломатические учреждения в Португалии и Сенегале) этого удалось избежать и вернуть Поклонскую в небытие. Нынешний визит Президента Украины дает надежду на то, что подобных эксцессов будет меньше, а политические и экономические отношения между двумя государствами приобретут системный характер.



Зеленский во время визита в Кабо-Верде / фото ОП

Буэнос-Айрес: Украину наконец-то услышали в Латинской Америке

Ситуацию с эпизодическими, до этого времени, отношениями между Украиной и Кабо-Верде можно экстраполировать и на Южную Америку, ведь за 30 лет независимости системной дипломатической работы с далеким, но важным регионом, у Украины фактически не было. Как не было и единой концепции межгосударственных отношений.

Ситуация начала меняться только после полномасштабного вторжения России в 2022 году, когда выяснилось, что Латинская Америка в основном смотрит на Украину через российскую оптику – благодаря активной пропаганде россиян испаноязычная версия Russia Today оказалась достаточно успешной.

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Исправлять ситуацию пришлось пожарными методами. Частью этой программы стали:

большое турне министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Латинскую Америку в мае 2023 года,

сентябрьская встреча Зеленского с президентом Чили Габриэлем Боричем в Нью-Йорке (в отличие от других государств региона, Чили является последовательным симпатиком Украины), а также работа над организацией саммита "Украина – Латинская Америка",

большое интервью Зеленского южноамериканским СМИ и постоянное привлечение представителей дипломатических миссий к мирным инициативам Украины (в частности, саммит мира в Джидде и т.п.).



Встреча президентов Украины и Аргентины в Буэнос-Айресе / фото Офиса Президента Украины

Учитывая динамику отношений между Украиной и Латинской Америкой, визит президента Зеленского в Буэнос-Айрес трудно переоценить. Это ведь не просто "торговля лицом", но и прямая возможность перетянуть на свою сторону страны Южной Америки. И здесь важна фигура самого хозяина праздника – новоизбранного президента Аргентины Милея.

Он занимает последовательную проукраинскую позицию и обещает придерживаться того же курса и в новой должности. Таким образом, визит украинского лидера – это не только проявление уважения, но и приглашение к диалогу на самом высоком уровне.



Владимир Зеленский на инаугурации Хавьера Милея / фото AFP

Я очень заинтересован в объединении Латинской Америки вокруг Украины. Для нас это объединение вокруг истины. Я заинтересован в саммите "Украина – Латинская Америка". И тут я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также нам помог в активизации и организации такой платформы,

– Президент Украины Зеленский о целях визита в Буэнос-Айрес.

Пример Аргентины может быть и должен быть показательным и стать тенденцией. Такие перспективы открывают и встречи украинского лидера с представителями Парагвая, Уругвая и Эквадора (кстати, посла в этом государстве Украина получила только в августе прошлого года).

"Поддержка и мощный голос Латинской Америки на стороне украинского народа в нашей борьбе за свободу и демократию очень важны для нас", – сказал Зеленский президенту Эквадора Даниэлю Нобоа.

По этим итогам можно говорить, что Украину наконец-то услышали в Латинской Америке. Но, конечно, это только начало – и никакие "набеги" на высшем уровне не решат проблему – нужна системная работа в регионе. Сейчас мы видим, что такое желание есть – и это хорошие новости.

Брюссель: будет ли зеленый свет для Украины

Еще одним важным сюжетом визита Зеленского в Аргентину стала спонтанная и незапланированная встреча с другим гостем инаугурации Милея – венгерским премьером Виктором Орбаном. Этот персонаж давно ведет себя как троянский конь россиян в Евросоюзе и делает все, чтобы помешать Украине не только на пути к евроинтеграции, но и остановить и перекрыть вооруженную и финансовую помощь Украине.

В Буэнос-Айресе Владимир Зеленский имел возможность провести свой любимый дипломатический прием для общения с экзистенциальными оппонентами – "посмотреть в глаза".

На полях инаугурации говорил с премьер-министром Венгрии Орбаном. Максимально откровенно – и понятно, что о наших, европейских делах,

– Зеленский о разговоре с Орбаном.

По словам члена украинской делегации, лидеры двух стран разговаривали в течение 10 – 15 минут в кулуарах во время инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, сообщает Bloomberg.

Первые результаты этого разговора увидим уже скоро. В четверг в Брюсселе начнется саммит ЕС, на котором будут рассматриваться сверхважные для Украины (а также для Молдовы, Грузии и Боснии) вопросы:

вероятно, будет объявлено о формальном начале процедуры вступления нашей страны в ЕС.

Также на саммите могут быть приняты решения о предоставлении Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро.

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Орбан выступает главным критиком обеих инициатив и всем своим видом дает понять, что имеет "золотую акцию", способную заблокировать оба процесса. Европейская бюрократия при этом уверяет, что имеет на этот случай "защиту от дурака", однако недавний провал встречи Макрона с Орбаном, когда французский президент должен был убедить венгра взяться за ум, оставляет огромное поле для сомнений.

Важнейшая встреча в Вашингтоне

Даже не сомнения, а реальные опасения сейчас существуют по поводу принятия в США законопроекта о помощи Украине и другим союзникам в размере 111 миллиардов долларов. Чтобы голосование было успешным, в США лично едет сам Зеленский. На прошлой неделе он планировал принять виртуальное участие в так называемом "секретном брифинге" в Сенате, который должен был убедить республиканцев голосовать за законопроект, но вместо этого превратился в полное фиаско.

Команда президента Украины такое развитие событий сумела предусмотреть и заранее отказалась от участия в сомнительного качества мероприятии. Теперь же Зеленский сможет лично донести американским политикам, в частности спикеру Палаты Конгресса Майку Джонсону, позицию Украины.

Поскольку просьба Байдена о дальнейшей военной помощи Киеву застряла в Конгрессе, украинский президент на Капитолийском холме и в Белом доме представит свои аргументы в ключевом этапе борьбы за возвращение оккупированной Россией территории.

В то время как Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят неотложные потребности Украины и жизненноважную дальнейшую поддержку Соединенных Штатов в этот критический момент,

– заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что Зеленский лично выступит на заседании всех сенаторов США.

Важно Политические игры в США могут стать для Украины катастрофой

Вместе с командой буду в Вашингтоне – запланированы встречи, переговоры. Президент Байден, Конгресс. Весомые вещи. Каждый день, каждый час используем, чтобы дать Украине, нашему народу больше – дать больше возможностей, дать больше защиты, больше силы,

– Зеленский о плане действий в Вашингтоне.

Обратите внимание! Параллельным курсом вслед за Зеленским в США едет тот же Виктор Орбан – его пригласили трамписты на мероприятия аналитического центра Heritage Foundation (кстати, сам Трамп почему-то назвал Орбана президентом Турции).

Инсайдеры заявляют, что шанс на принятие нужных для Украины решений существенно выросли – демократы готовы идти на уступки, а республиканцы уже достаточно показали свой "праздник непослушания" и, похоже, стремятся наконец дистанцироваться от радикалов из так называемого "Кокуса свободы".

В такой ситуации визит украинского президента имеет потенциал стать соломинкой, которая наконец сломает хребта верблюда. Переговоры и важнейшие встречи начнутся уже во вторник.