Следует отметить, что на днях состоится заседание Европейского совета, где будут рассматривать решение о членстве Украины в ЕС. Венгрия вполне может заблокировать соответствующее предложение.

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Беседа Орбана и Зеленского

В ходе инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея Владимир Зеленский пообщался с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Соответствующие кадры можно было заметить на опубликованном официальном Youtube-канале Сената видео с церемонии. Детали разговора пока не сообщаются.

Кадры эмоционального разговора двух лидеров в Аргентине: смотрите видео

Следует отметить, что 14 – 15 декабря состоится заседание Европейского совета. Во время него будут определяться с судьбой старта переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Виктор Орбан ранее угрожал заблокировать решение о начале процедуры.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 6 декабря заявил, что Украина хочет договориться о разговоре двух лидеров. Тогда Ермак в телефонном режиме обсудил этот вопрос с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. По словам главы ОП, они договорились работать над определением удобной даты такой встречи.

Зеленский в Аргентине