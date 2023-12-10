Следует отметить, что на днях состоится заседание Европейского совета, где будут рассматривать решение о членстве Украины в ЕС. Венгрия вполне может заблокировать соответствующее предложение.
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Беседа Орбана и Зеленского
В ходе инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея Владимир Зеленский пообщался с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Соответствующие кадры можно было заметить на опубликованном официальном Youtube-канале Сената видео с церемонии. Детали разговора пока не сообщаются.
Кадры эмоционального разговора двух лидеров в Аргентине: смотрите видео
Следует отметить, что 14 – 15 декабря состоится заседание Европейского совета. Во время него будут определяться с судьбой старта переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Виктор Орбан ранее угрожал заблокировать решение о начале процедуры.
Глава Офиса президента Андрей Ермак 6 декабря заявил, что Украина хочет договориться о разговоре двух лидеров. Тогда Ермак в телефонном режиме обсудил этот вопрос с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. По словам главы ОП, они договорились работать над определением удобной даты такой встречи.
Зеленский в Аргентине
- В Буэнос-Айресе 10 декабря прошла церемония инаугурации Хавьера Милея, на которую прибыл и Владимир Зеленский. После церемонии он искренне поздравил своего коллегу, заметив, что это новое начало для Аргентины и новое начало в отношениях двух стран.
- Перед официальным мероприятием президент Украины провел ряд встреч с лидерами стран Южной Америки – Парагвая, Уругвая и Эквадора. Зеленский хочет, чтобы больше стран приняли участие в следующей встрече советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики, которая состоится в январе 2024 года.
- Во время своего пребывания в Аргентине, президент также в телефонном режиме обсудил ряд вопросов с президентом Франции. Разговор касался военной помощи, "зернового коридора" и вступления Украины в ЕС,