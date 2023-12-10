Около 2 часов ночи по местному времени самолет Зеленского коснулся земли Буэнос-Айреса.

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Что известно о прибытии украинца

По данным СМИ, Зеленский прибыл на своем самолете с 46 пассажирами на борту. Позже его кортеж был замечен на одном из проспектов Буэнос-Айреса в сопровождении 19 автомобилей, в том числе мотоциклов, фургонов и машин скорой помощи.

Кортеж Зеленского заметили на проспекте Entre Ríos: видео Juan Cruz Sanz

Известно, что по дороге в столицу Аргентины президент Украины совершал техническую остановку в Бразилиа. Перед этим Зеленский заскочил в Республику Кабо-Верде, где встретился с премьер-министром африканской страны Улиссом Коррейа. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между странами. Журналисты объясняют такой шаг украинца желанием укрепить мирные связи на фоне войны с Россией.

"Я благодарю Премьер-министра Жозе Улиссеша Коррея-и-Силви за поддержку гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и приглашаю присоединиться к имплементации Украинской формулы мира", – прокомментировал свой визит Зеленский.

Местные издания отмечают, что Зеленский проведет встречу с Милеем уже после того, как тот примет присягу около 16:30. Это будет не первое общение президентов. Ведь через три дня после того, как Милей победил на выборах, оба лидера провели "сердечный" телефонный разговор, во время которого новоизбранный президент Аргентины пригласил украинского коллегу на инаугурацию.

Зеленский побеседовал с Макроном

Находясь в столице Аргентины, президент Украины провел телефонную беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, он рассказал французскому коллеге о ходе событий на фронте и поблагодарил за военную помощь, оказываемую Францией.

Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, значительно усиливший огневую мощь Украины. Поблагодарил за подготовку к приему украинских пилотов для второго этапа программы тренировки на самолетах F-16,

– резюмировал президент.

Кроме того, Зеленский сообщил Макрону о результате работы "зернового коридора", которым вопреки всем попыткам России уже перевезено 7,5 миллионов тонн грузов.

Я также отметил важность открытия на саммите Евросовета переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина выполнила все необходимые рекомендации Еврокомиссии. Решение Европейского совета будет оказать значительное влияние на мотивацию украинского общества и армии,

– прокомментировал свой разговор с французом глава государства.

Визит Зеленского в Аргентину: что известно