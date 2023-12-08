Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рек", передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.
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У ЕС нет "плана Б"
По словам собеседника, с венгерским премьером Орбаном активно ведутся переговоры. В частности, у него были встречи с французским президентом и главой Европейского совета. Высокопоставленное должностное лицо ЕС говорит, что Еврокомиссия хочет начать переговоры с Украиной до конца этого года.
Нет "плана Б". Единственный "план Б" – это начать переговоры о вступлении с Украиной и следовать дальше нашему плану,
– сказал собеседник на условиях анонимности.
Кроме открытия переговоров о вступлении, Орбан грозится заблокировать дальнейшую финансовую поддержку Украины, а именно выделение 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.
Мы находимся в ключевом моменте, когда американский Сенат отклонил 60 миллиардов долларов для Украины. Решение по-прежнему может быть принято до конца года, но это зависит от внутренней американской политики. Поэтому очень важно, чтобы на следующей неделе, начиная с понедельника, Европейский Союз продемонстрировал четкую полную поддержку Украины, как мы это делали до сих пор,
– сказал собеседник.
Отметим, окончательное решение будет принято в ходе Европейского совета на следующей неделе. Перед этим состоится заседание Совета МИД ЕС с участием Дмитрия Кулебы. Министры иностранных дел обсудят увеличение передачи оружия, обязательства в сфере безопасности для Украины и заявку на членство в ЕС.
Что говорят об отношениях Украины с Венгрией
- Не так давно политтехнолог Борис Тизенгаузен в комментарии 24 Каналу заметил, что Украине придется разговаривать с Венгрией, ведь ее голос будет учитываться при принятии решения об интеграции нашего государства в ЕС или НАТО. Также эксперт выступил за создание "дорожной карты" претензий от правительства Орбана.
- Ранее заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков назвал Виктора Орбана палкой, "которой Владимир Путин тычет Брюссель, когда ему это нужно". По его мнению, Венгрия является агентом влияния Кремля, который пытается разрушить изнутри любые конструктивные процессы поддержки Украины и расширения НАТО.
- Напомним, политолог Игорь Рейтерович назвал 2 способа обуздать Орбана. Один из сценариев состоит в лишении Венгрии права голосовать за какие-либо решения из-за несоответствия ее политики ценностям и принципам ЕС.