Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС "офф рек", передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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У ЕС нет "плана Б"

По словам собеседника, с венгерским премьером Орбаном активно ведутся переговоры. В частности, у него были встречи с французским президентом и главой Европейского совета. Высокопоставленное должностное лицо ЕС говорит, что Еврокомиссия хочет начать переговоры с Украиной до конца этого года.

Нет "плана Б". Единственный "план Б" – это начать переговоры о вступлении с Украиной и следовать дальше нашему плану,

– сказал собеседник на условиях анонимности.

Кроме открытия переговоров о вступлении, Орбан грозится заблокировать дальнейшую финансовую поддержку Украины, а именно выделение 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.

Мы находимся в ключевом моменте, когда американский Сенат отклонил 60 миллиардов долларов для Украины. Решение по-прежнему может быть принято до конца года, но это зависит от внутренней американской политики. Поэтому очень важно, чтобы на следующей неделе, начиная с понедельника, Европейский Союз продемонстрировал четкую полную поддержку Украины, как мы это делали до сих пор,

– сказал собеседник.

Отметим, окончательное решение будет принято в ходе Европейского совета на следующей неделе. Перед этим состоится заседание Совета МИД ЕС с участием Дмитрия Кулебы. Министры иностранных дел обсудят увеличение передачи оружия, обязательства в сфере безопасности для Украины и заявку на членство в ЕС.

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