Кроме того, Орбан также призывает не выносить на повестку дня решения по макрофинансовой помощи Украины. Венгерский премьер заявляет, что такие решения якобы "необоснованны".
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Орбан написал письмо президенту Европейского совета
Саммит ЕС должен пройти 14 – 15 декабря. На нем должны быть рассмотрены вопросы макрофинансовой помощи и начало переговоров о вступлении в ЕС. Впрочем, Орбан призывает снять эти вопросы с повестки дня, потому что якобы ожидания стран Евросоюза "необоснованны".
Есть ожидание, что по этому случаю Европейский Совет может и должен одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и пересмотре Многолетней финансовой рамки на 2021-2027 годы. Учитывая нынешний уровень политических и технических приготовлений, эти ожидания необоснованны,
– написал Орбан в письме.
Кроме того, венгерский премьер прибег к открытой критике рекомендации Еврокомиссии о вступлении Украины. Орбан считает, что это станет "конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях". Более того, он жалуется, что якобы "отсутствует возможность предварительно это обсудить".
Кстати, в ЕС предлагают выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 50 миллиардов. Впрочем, Орбан считает, что это "несбалансированное и нереалистическое предложение".
"Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому Совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария для сохранения единства, которое является нашим важнейшим активом", – призвал Орбан.
В Европейском совете пока не комментировали письмо от венгерского премьера.
В ЕС начнут обсуждать, открывать ли переговоры о вступлении с Украиной
- Постоянные представители 27 государств-членов ЕС в Брюсселе во вторник, 5 декабря, начнут обсуждать, начинать ли переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
- По предварительным данным, на саммите ЕС должны дать "зеленый свет" по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Такое же решение должно быть принято и в отношении Молдовы.
- К слову, в ЕС утверждают, что Украина выполнила почти все требования по вопросу о вступлении. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что осталось выполнить всего 4 условия: увеличить штатную численность НАБУ; исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенного" имущества, приобретенного декларантами до вступления в госслужбу; принять закон(ы), чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии по нацменьшинствам, государственному языку, медиа и образованию; урегулировать лоббирование "по европейским стандартам".