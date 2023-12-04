Кроме того, Орбан также призывает не выносить на повестку дня решения по макрофинансовой помощи Украины. Венгерский премьер заявляет, что такие решения якобы "необоснованны".

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Орбан написал письмо президенту Европейского совета

Саммит ЕС должен пройти 14 – 15 декабря. На нем должны быть рассмотрены вопросы макрофинансовой помощи и начало переговоров о вступлении в ЕС. Впрочем, Орбан призывает снять эти вопросы с повестки дня, потому что якобы ожидания стран Евросоюза "необоснованны".

Есть ожидание, что по этому случаю Европейский Совет может и должен одобрить решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и пересмотре Многолетней финансовой рамки на 2021-2027 годы. Учитывая нынешний уровень политических и технических приготовлений, эти ожидания необоснованны,

– написал Орбан в письме.

Кроме того, венгерский премьер прибег к открытой критике рекомендации Еврокомиссии о вступлении Украины. Орбан считает, что это станет "конец политики ЕС по расширению как объективного инструмента, базирующегося на ценностях". Более того, он жалуется, что якобы "отсутствует возможность предварительно это обсудить".

Кстати, в ЕС предлагают выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 50 миллиардов. Впрочем, Орбан считает, что это "несбалансированное и нереалистическое предложение".

"Со всем уважением призываю вас не предлагать Европейскому Совету принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидная нехватка консенсуса неизбежно приведет к провалу. Европейский Совет должен избежать этого контрпродуктивного сценария для сохранения единства, которое является нашим важнейшим активом", – призвал Орбан.

В Европейском совете пока не комментировали письмо от венгерского премьера.

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