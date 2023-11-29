Соответствующие заявления чиновник озвучила на мероприятии издания 28 ноября. Кстати, говорится о 7 пунктах, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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Что заявили в Еврокомиссии об украинских реформах

Урсула фон дер Ляен сказала, что Украина выполнила "почти все требования", установленные Евросоюзом для начала переговоров по ее вступлению в ЕС.

Увидеть глубокие и структурные реформы, проводимые Украиной, ведя экзистенциальную войну, для меня производит глубокое впечатление. Они выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые мы просили их сделать... Когда они стали страной-кандидатом,

– заявила фон дер Ляен.

Кстати, уже 8 ноября 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Чего ждут дальше: коротко

В декабре 2023 года ожидают, что в Брюсселе после саммита лидеров ЕС Еврокомиссия объявит о начале переговоров по вступлению Украины.

В марте 2024 года Киев уже может получить "зеленый свет" по вступлению в ЕС. Однако Еврокомиссия озвучила 4 требования, при которых это возможно. В частности, говорится о том, что Верховная Рада должна:

увеличить штатную численность НАБУ;

исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенного" имущества, приобретенного декларантами до вступления в госслужбу;

принять закон(ы), чтобы воплотить рекомендации Венецианской комиссии по нацменьшинствам, государственному языку, медиа и образованию;

урегулировать лоббирование "по европейским стандартам".

Следует отметить, что Украине в июне 2022 года Европейский совет на саммите в Брюсселе рекомендовал предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Однако тогда выдвинули 7 пунктов, по которым наше государство должно было провести реформы. В частности, говорилось о: