Такие визиты свидетельствуют о процессе евроинтеграции Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.
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"Это бюрократический процесс, и это прекрасно. У нас часто бывают чиновники, которые приезжают по конкретным вопросам – это положительные свидетельства процессов нашей евроинтеграции. Таких визитов будет становиться все больше", – убежден он.
Следует сосредоточиться на четырех моментах
Вице-президент Еврокомиссии посоветовала Украине работать в четырех направлениях:
- Деолигархизация;
- Регулировка лоббирования;
- Закон о нацменьшинствах;
- Борьба с коррупцией.
По словам Игоря Рейтеровича, с началом полномасштабного вторжения России в Украину влияние олигархов на политику значительно уменьшилось, вряд ли они вернут свое влияние после войны. В то же время нужно работать в направлении антимонопольного законодательства и нескольких других сфер.
Регулирование лоббистской деятельности – это очень важная вещь. Соответствующий закон рассматривают, обсуждают и ищут баланс. Президент Владимир Зеленский заявлял, что его обязательно примут.
На мой взгляд, это самая важная в этом перечне вещь. Когда будет закон, очень много коррупционных и полулегальных практик уйдут в прошлое. Бизнесу будет выгоднее отстаивать свои интересы, в частности, на уровне Верховной Рады открытым публичным способом: дискуссии, петиции, круглые столы и так далее,
– сказал он.
По закону о национальных меньшинствах требования выдвигала не только Венгрия. Также были замечания Венецианской комиссии. Украина добилась очень важного момента, что у нас нет российского меньшинства.
Политолог отметил, что в борьбе с коррупцией Украина уже имеет определенные успехи. Наше государство постепенно показывает их западным политикам и доказывает, что приближается к цели выполнить взятые на себя обязательства.
Евроинтеграция Украины: главное
- В Европейской комиссии 8 ноября рекомендовали начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Там отметили успех нашего государства в реформах.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина выполнила 90% предъявляемых требований. Речь идет о реформировании системы правосудия, борьбе с коррупцией и контроле над олигархами.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что обязательное условие вступления Украины в ЕС и НАТО – это борьба с коррупцией.