Такие визиты свидетельствуют о процессе евроинтеграции Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Это бюрократический процесс, и это прекрасно. У нас часто бывают чиновники, которые приезжают по конкретным вопросам – это положительные свидетельства процессов нашей евроинтеграции. Таких визитов будет становиться все больше", – убежден он.

Следует сосредоточиться на четырех моментах

Вице-президент Еврокомиссии посоветовала Украине работать в четырех направлениях:

Деолигархизация; Регулировка лоббирования; Закон о нацменьшинствах; Борьба с коррупцией.

По словам Игоря Рейтеровича, с началом полномасштабного вторжения России в Украину влияние олигархов на политику значительно уменьшилось, вряд ли они вернут свое влияние после войны. В то же время нужно работать в направлении антимонопольного законодательства и нескольких других сфер.

Регулирование лоббистской деятельности – это очень важная вещь. Соответствующий закон рассматривают, обсуждают и ищут баланс. Президент Владимир Зеленский заявлял, что его обязательно примут.

На мой взгляд, это самая важная в этом перечне вещь. Когда будет закон, очень много коррупционных и полулегальных практик уйдут в прошлое. Бизнесу будет выгоднее отстаивать свои интересы, в частности, на уровне Верховной Рады открытым публичным способом: дискуссии, петиции, круглые столы и так далее,

– сказал он.

По закону о национальных меньшинствах требования выдвигала не только Венгрия. Также были замечания Венецианской комиссии. Украина добилась очень важного момента, что у нас нет российского меньшинства.

Политолог отметил, что в борьбе с коррупцией Украина уже имеет определенные успехи. Наше государство постепенно показывает их западным политикам и доказывает, что приближается к цели выполнить взятые на себя обязательства.

Евроинтеграция Украины: главное