Такі візити свідчать про процес євроінтеграції України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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"Це бюрократичний процес, і це прекрасно. У нас часто бувають чиновники, які приїжджають за конкретними питаннями – це позитивні свідчення процесів нашої євроінтеграції. Таких візитів буде ставати все більше", – переконаний він.

Потрібно зосередитись на чотирьох моментах

Віцепрезидентка Єврокомісії порадила Україні працювати у чотирьох напрямках:

Деолігархізація; Регулювання лобіювання; Закон про нацменшини; Боротьба з корупцією.

За словами Ігоря Рейтеровича, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вплив олігархів на політику значно зменшився, навряд чи вони повернуть свій вплив після війни. Водночас потрібно працювати у напрямку антимонопольного законодавства та кількох інших сфер.

Регулювання лобістської діяльності – це надзвичайно важлива річ. Відповідний закон розглядають, обговорюють та шукають баланс. Президент Володимир Зеленський заявляв, що його обов’язково приймуть.

На мою думку, це найважливіша у цьому переліку річ. Коли буде цей закон, дуже багато корупційних та напівлегальних практик підуть у минуле. Бізнесу буде вигідніше відстоювати свої інтереси, зокрема, на рівні Верховної Ради у відкритий публічний спосіб: дискусії, петиції, круглі столи тощо,

– сказав він.

Щодо закону про національні меншини вимоги висувала не тільки Угорщина. Також були зауваження Венеційської комісії. Україна домоглась дуже важливого моменту, що у нас нема російської меншини.

Політолог зазначив, що щодо боротьби з корупцією Україна вже має певні успіхи. Наша держава поступово показує їх західним політикам та доводить, що наближається до мети виконати зобов'язання, які на себе взяла.

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