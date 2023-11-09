Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в ефірі національного телемарафону 8 листопада, – інформує 24 Канал. За його словами, боротьба з корупцією є своєрідним домашнім завданням для нашої держави.

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Данілов про боротьбу з корупцією

Посадовець досить метафорично описав боротьбу з корупційними проблемами, зазначивши, що їх потрібно вичавлювати розжареним залізом. Також він констатував, що Україна відкрита до цієї боротьби та не приховує жодного корупційного факту, на відміну від Росії.

Нам це явище потрібно розжареним залізом вичавлювати з нашої території, нам це треба прибирати. Треба розуміти, що це наше домашнє завдання. Якщо ми це домашнє завдання не виконаємо, то надалі буде вкрай складно просуватися в тому, що стосується членства в ЄС та НАТО,

– сказав Данілов

Секретар РНБО зазначив, що представники Євросоюзу висувають ряд вимог. Серед них – збільшення кількості працівників Національного антикорупційного бюро та розширення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Разом з тим, на думку Данілова, теперішнє українське законодавство є відкритим простором для маніпуляцій – тобто в ньому багато положень, що можна по різному тлумачити. Власне, саме це створює чимало корупційних ризиків, які є перешкодою на шляху до ЄС і НАТО.

Коли ми з вами будемо підходити до тих чи інших речей – наприклад, те, що стосується податкового законодавства, земельного законодавства – то будемо бачити дуже багато різних трактувань. Навіть кожен юрист по-різному трактує ті чи інші норми,

– заявив секретар.

Україна йде до Європейського Союзу