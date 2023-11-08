Про це заявила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції. Кореспондентка 24 Каналу передає, що в ЄС наголосили – Україна виконала 90% реформ.

До теми Єврокомісія рекомендуватиме переговори про вступ України до ЄС: умови вже відомі

Ми прийняли наш Пакет про розширення на 2023 рік, у якому рекомендовано розпочати переговори з Україною та Молдовою, надати статус кандидата Грузії та розпочати переговори про приєднання з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності,

– заявили в Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна досягла успіху в реформах у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також – новий закон про медіа та закон про національні меншини.

В Єврокомісії наголосили, що у березні 2024 року буде наступна оцінка євроінтеграції України. Тоді мають ухвалити остаточне рішення і, якщо результати будуть позитивними, то почнуться перемовини про вступ України до Європейського Союзу.

Які вимоги на шляху до ЄС виконала Україна

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС влітку 2022 року. Тоді Єврокомісія повідомила, що наша країна повинна виконати 7 вимог:

реформувати Конституційний Суд;

продовжити судову реформу;

боротися з відмиванням коштів;

втілити антиолігархічний закон;

боротися з корупцією та призначити керівника САП;

узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

змінити законодавство про нацменшини.

У звіті Єврокомісія відзначила, що Україна приділила чимало уваги законопроєктам, спрямованим на євроінтеграцію. Євродепутати відзначили, що уряд нашої країни довів свою стійкість та відданість демократії навіть в умовах повномасштабної війни.

Щодо реформи судової системи, то у звіті підкреслили – Україна "має певний рівень підготовки й має продовжувати зусилля у напрямку реформ". У ЄС відзначили також законопроєкт, який у серпні 2023 року прийняла ВР щодо Конституційного Суду. Згідно з ним, відбір та конкурс на посади буде прозорим. Втім, у Єврокомісії наголошують на необхідності ухвалити законопроєкти, які запровадять прозору процедуру відбору прокурорів керівного складу.