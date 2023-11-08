Об этом заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. Корреспондентка 24 Канала передает, в ЕС подчеркнули – Украина выполнила 90% реформ.

Еврокомиссия будет рекомендовать переговоры о вступлении Украины в ЕС: условия уже известны

Мы приняли наш Пакет о расширении на 2023 год, в котором рекомендовано начать переговоры с Украиной и Молдовой, предоставить статус кандидата Грузии и начать переговоры о присоединении с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия,

– заявили в Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина добилась успеха в реформах в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также – новый закон о медиа и закон о нацменьшинствах.

В Еврокомиссии отметили, что в марте 2024 года будет следующая оценка евроинтеграции Украины. Тогда должны принять окончательное решение и, если результаты будут положительными, начнутся переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.