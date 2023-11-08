В распоряжении журналистов оказалась последняя версия проекта отчета о расширении ЕС. Рамки переговоров Еврокомиссия рекомендует одобрить, когда Украина сделает несколько важных шагов.
К слову Венгрия не помешает: когда Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС
Какие условия для начала переговоров
Так, по данным СМИ, Еврокомиссия будет рекомендовать Европейскому совету начать переговоры о вступлении после того, как Украина:
- одобрит предложенный правительством закон об увеличении штатной численности НАБУ;
- исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления в государственную службу;
- одобрит закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации;
- одобрит закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о нацменьшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.
Также в проекте отчета особо подчеркнули, что наше государство должно продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и судебных приговоров.
В документе говорится, что Еврокомиссия будет отслеживать дальнейший прогресс и соответствие "во всех отраслях, связанных с открытием переговоров". Этот орган готов также приступить к необходимой подготовительной работе к переговорам.
Еврокомиссия считает полностью выполненными 4 из 7 критериев, – СМИ
В проекте говорится, что следующий отчет Еврокомиссия подготовит к марту 2024 года. А уже 8 ноября озвучит оценку прогресса, достигшего Украиной на пути к членству в Евросоюзе.
Во время встречи Европейского совета 14 – 15 декабря может быть принято решение об открытии переговоров по вступлению.
Кстати, из отчета по Украине – внутреннему документу Еврокомиссии, оказавшемуся в распоряжении журналистов, следует, что она считает полностью выполненными 4 из 7 критериев, которые сопровождали предоставление статуса кандидата.
Украина ожидает исторический вывод ЕС
- Накануне в обращении к украинцам президент отметил, что наше государство ожидает исторический вывод – отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии.
- "И уже готовим наши дальнейшие шаги после этого отчета. Нашу законодательную работу, усиление институтов государства", – подчеркнул Владимир Зеленский.
- Глава государства отметил, что ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества. Поэтому очень важно, чтобы нардепы продолжали поддерживать необходимые законодательные инициативы нашей евроинтеграции.