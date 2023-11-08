В распоряжении журналистов оказалась последняя версия проекта отчета о расширении ЕС. Рамки переговоров Еврокомиссия рекомендует одобрить, когда Украина сделает несколько важных шагов.

К слову Венгрия не помешает: когда Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС

Какие условия для начала переговоров

Так, по данным СМИ, Еврокомиссия будет рекомендовать Европейскому совету начать переговоры о вступлении после того, как Украина:

одобрит предложенный правительством закон об увеличении штатной численности НАБУ;

исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, ограничивают полномочия этого органа по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления в государственную службу;

одобрит закон о лоббировании, согласно европейским стандартам, в рамках деолигархизации;

одобрит закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о нацменьшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

Также в проекте отчета особо подчеркнули, что наше государство должно продолжать борьбу с коррупцией путем дальнейших расследований и судебных приговоров.

В документе говорится, что Еврокомиссия будет отслеживать дальнейший прогресс и соответствие "во всех отраслях, связанных с открытием переговоров". Этот орган готов также приступить к необходимой подготовительной работе к переговорам.

Еврокомиссия считает полностью выполненными 4 из 7 критериев, – СМИ

В проекте говорится, что следующий отчет Еврокомиссия подготовит к марту 2024 года. А уже 8 ноября озвучит оценку прогресса, достигшего Украиной на пути к членству в Евросоюзе.

Во время встречи Европейского совета 14 – 15 декабря может быть принято решение об открытии переговоров по вступлению.

Кстати, из отчета по Украине – внутреннему документу Еврокомиссии, оказавшемуся в распоряжении журналистов, следует, что она считает полностью выполненными 4 из 7 критериев, которые сопровождали предоставление статуса кандидата.

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