В частности, говорится о решении Еврокомиссии по выполнению Украиной 7 рекомендаций, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Президент также рассказал о других шагах, которые предпринимает наше государство по пути в Евросоюз.

Смотрите также Зеленский перенес свой визит в Израиль: СМИ назвали причину

Зеленский рассказал об ожиданиях от ЕС

Глава государства подчеркнул, что провел совещание по международным мероприятиям и нашим, украинским событиям, которые ожидаются в ноябре. В частности, это и годовщина начала Революции достоинства, и годовщина Голодомора.

Будут разные компоненты государственной работы, в частности международный компонент. Все готовим,

– сказал он.

Особое внимание президент уделил отношениям с Европейским союзом. Он отметил, что завтра украинцев предстоит важный день.

"Мы ожидаем историческое заключение Евросоюза – отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии. И уже готовим наши дальнейшие шаги – после этого отчета. Нашу законодательную работу, усиление институтов государства", – подчеркнул Зеленский.

Украинский глава рассказал, что Украина уже прошла большой путь в приближении к Евросоюзу. По его словам, наше государство абсолютно осознает то, что обрести членство в Евросоюзе – это и политическое решение и работа самого государства.

Наша работа – приближение и адаптация стандартов ЕС, практик сообщества. Украина будет у ЕС. И мы придем к этому, в частности, благодаря трансформации нашего государства – внутренней трансформации, абсолютно отвечающей интересам наших людей,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что ЕС для Украины – это экономическая безопасность и социальная стабильность, а Украина для ЕС – это усиление всего сообщества. Поэтому очень важно, чтобы депутаты Верховной Рады продолжали поддерживать необходимые законодательные инициативы нашей евроинтеграции.

Президент провел совещания и поблагодарил военных

Зеленский отметил, что в этот день он в большинстве своем провел по совещаниям. В частности, недавно он завершил совещание по разведке.

"Узкий состав, очень чувствительные вопросы защиты наших людей. Детали будут немного позже", – рассказал он.

Также в этот день он начал с селекторного совещания. В частности президенту доложили, что на боевое дежурство поставлены дополнительные системы ПВО NASAMS, однако, по словам Зеленского, это еще не все.

Воздушный щит Украины будет усиливаться. Я благодарю партнеров, которые помогают, и всю нашу команду, работающую на международном направлении,

– подчеркнул глава государства.

Он также в течение дня был на связи и с министром обороны и с командующими. Ему доложили о ситуации во всех направлениях Востока и Юга государства и о результатах, которые следует отметить.

В своем обращении Зеленский также поблагодарил защитников, защищающих наше государство на самых ожесточенных участках фронта.

В этот раз президент отметил:

108 отдельный горно-штурмовой батальон 10 бригады;

3 батальон 54 бригады;

92 отдельную штурмовую бригаду;

артиллеристов 26, 40 и 55 отдельных артиллерийских бригад;

79 отдельную десантно-штурмовую бригаду;

53 и 110 отдельные механизированные бригады;

3 бригаду оперативного назначения Нацгвардии;

132-й отдельный разведывательный батальон.

"Воины, я благодарю всех вас! Я благодарю за вашу силу! Ваша сила, сила всех, кто бьется ради Украины, всех, кто помогает, – это сила жизни нашего народа", – сказал Зеленский.

В заключение президент подчеркнул, что Украина выстоит, будет свободной. И будет равным среди равных в нашем общем европейском доме.